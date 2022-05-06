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Когда День матери в Украине? История и дата празднования

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Кто самый главный человек в жизни? Мама! В один голос скажут все. Но оно и не удивительно. Именно мама заботится о тебе больше всех, дарит свою нежность, тепло и заботу. Она рано встает, чтобы приготовить завтрак, учит с тобой уроки, помогает разобраться с первыми отношениями, поступить в университет и все время спасает по жизни. Наверное, именно поэтому и создали специальный праздник — День матери, который подчеркивает то, как мы ценим наших мам.

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Когда День матери 2022?

Традиционно День матери в Украине отмечают во второе воскресенье мая. Поэтому получается, что в этом году его будут праздновать 8 мая. День матери в Украине не считается праздником на государственном уровне, а потому дополнительного выходного украинцы не получат. Но это не мешает сделать этот день особенным для своей мамы. Проведи с ней время, устрой специальную программу и покажи маме, как ты ценишь ее.

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День матери: история праздника

Впервые официально праздновать День матери взялись в штате Вирджиния, США. С такой инициативой в 1908 году выступила Анна Джервис из Филадельфии. Девушка преждевременно потеряла мать, поэтому у нее возникла идея один день в году посвятить чествованию матерей. С такой просьбой она писала письма в государственные учреждения и выдающимся личностям. В 1910 году Анне Джервис удалось добиться своего. Штат Вирджиния первым признал День матери как официальный праздник.

А в Украине День матери пришел от канадской диаспоры. В 1928 году этот праздник отметил Союз украинок Канады. А уже через год оно дошло и до самой Украины. Во Львове редактор еженедельника «Женская доля» Елена Киселевская стала инициатором празднования Дня матери в Украине. Но спустя в 1939 году советская власть запретила это праздник. И только после обретения Украиной независимости 10 мая 1999 года указом президента Украины было принято, что День матери отмечается ежегодно во второе воскресенье мая.

Фото: IStock

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