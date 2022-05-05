Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 5 мая

5 мая – День святых Луки, Виталия и Климента. В этот день христиане обычно посещают кладбища, убирают на могилах родных и предаются светлым воспоминаниям об ушедшим родственникам.
Святой Лука считается покровителем врачей и живописцев.
В день святого Луки хозяйки сажают луковицы. Считается, что это один из самых удачных дней в мае для высадки луковичных растений.
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Не удивительно, что в этот день многие готовят блюда из лука, например, луковый суп, пирог с луком или луковый мармелад.
В этот день вывешивают связку лука около входа в дом. По поверьям, она отгоняет злых духов.
5 мая не советуют рубить деревья, особенно фруктовые. Считается, что так они могут утратить свою плодоносность
Нельзя одному ходить в лес, высокая вероятность заблудиться и попасть в неприятности.
В мире в этот день отмечают Международный день борьбы за права инвалидов и Международный день акушерки.
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