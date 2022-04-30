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Выходные в мае 2022: сколько будем отдыхать?

Выходные в мае 2022: будут ли дополнительные выходные

Сколько выходных будет в мае 2022 года в Украине? Война разрушила все планы украинцев, многие из нас теперь даже не понимают, какой сегодня день недели, выходные и будни смешались. Но все же некоторые находятся в относительной безопасности и могут работать. Давай не забывать, что все-таки нужно жить дальше и благодарить за то, что мы встретили новый день! Конечно, планировать что-то сейчас сложно, но можно строить хотя бы планы на ближайшие дни, неделю. Именно для этого Новый канал приготовил тебе материал о выходных в мае. Читай и планируй свои выходные в мае 2022 года.

В мае 2022 года украинцев ждет 22 рабочих дней и 9 выходных. 1 мая 2022 года выпадает на воскресенье, поэтому выходной должен был перенестись на понедельник — 2 мая. 9 мая выпадает на понедельник, и этот день должен был быть выходным. Однако напомним, что из-за войны в Украине некоторые выходные в апреле и мае отменили. Это касается 1 и 9 мая.

Итак, выходные дни мая 2022 года:

Выходные в мае 2022: будут ли дополнительные выходные

1 – воскресенье,

7, 8 – суббота и воскресенье,

14, 15 – суббота и воскресенье,

21, 22 – суббота и воскресенье,

28, 29 – суббота и воскресенье.

Фото iStock

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