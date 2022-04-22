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Страстная пятница, что можно и нельзя делать в этот день? Какие существуют приметы? Страстная пятница 2022
24 апреля православные отмечают Пасху. Неделя, которая ей предшествует, считается самой строгой. Особое внимание уделяется пятнице, которая называется Страстной или Великой. В этот день вспоминают о страданиях Иисуса Христа на кресте и его погребении. Предпоследний день Пасхального поста принято проводить в покое и молитвах. От чего стоит отказаться в Страстную пятницу, а на чем сосредоточиться — дальше в материале.
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Что можно делать в Страстную пятницу?
• Страстная пятница требует соблюдения строгого поста. Поэтому твое «сегодня я посижу на водичке» будет, как никогда, уместно! По христианским канонам, в этот день принято отказываться от пищи до выноса Плащаницы. После трех часов дня можно выпить воды и съесть кусочек хлеба;
• Необходимо поддерживать дружескую и мирную атмосферу в семье;
• Выпечка куличей в этот день – спорный вопрос. Считается, что все домашние дела нужно завершить в Чистый четверг. Но некоторые хозяйки предпочитают выпекать куличи именно в пятницу. Главное – перед замешиванием теста прочитать молитву и выпекать паску в тишине.
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Что нельзя делать в Страстную пятницу?
• В Страстную пятницу вспоминают все земные страдания Иисуса Христа. Поэтому в этот день стоит отказаться от веселья и развлечений;
• Нельзя работать и выполнять домашнюю работу. Хозяйкам стоит сместить генеральную уборку на Чистый четверг;
• Шить и стирать тоже не разрешается;
• Нельзя работать в саду или на огороде, копать землю и сажать растения;
• Следует воздержаться от стрижки волос, маникюра и других косметических процедур;
• Страстная пятница не терпит спиртных напитков. Считается, кто поддастся соблазну выпить алкоголь, тот привыкнет к нему до конца жизни!
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Приметы на Страстную пятницу:
• Освященное в церкви кольцо с любого драгоценного материала защитит от болезней;
• Облака на небе в Страстную пятницу предсказывает плохой урожай зерновым, звездное небо – плодородное лето;
• Гадание на милого и любые магические ритуалы в Страстную пятницу навлекут беду на того, кто их проводит;
• Кто воздержится от воды до начала Страстной субботы, тому ни один напиток не принесет вреда до конца жизни;
• Пятница перед Пасхой – лучший день, чтобы отлучить малыша от грудного скармливания. Младенец вырастет здоровым и крепким.
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