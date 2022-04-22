Поздравления с Пасхой 2022 — красивые пожелания в прозе. Как поздравить с Пасхой в прозе, смотри в материале

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24 апреля православный мир празднует Пасху. Уверены, вы тоже планируете поздравить многих друзей и близких, поэтому мы подготовили оригинальные красивые поздравления с Пасхой 2022 в прозе, которые можно отправлять всем!

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Поздравления с Пасхой 2022 в прозе: красивые и искренние слова

С праздником Великой Пасхи! Христос воскрес! Пусть дом твой всегда будет надежным островком в этой непростой жизни, пусть он будет полон добра и заботы всю жизнь! Пусть никогда не забудется святость Христа, и в сердцах близких людей будет царить непоколебимая вера, мощь и сила Христа!

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Наступил один из самых светлых и долгожданных дней для всего православного мира — праздник Светлой Пасхи Христовой! Пусть же этот день творит чудеса, дарит вам здоровье, вдохновение, душевное тепло, заботу близких и любовь! Пусть Господь будет с вами всегда! С праздником!

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Поздравления с Пасхой 2022 в прозе: красивые и искренние слова

Сегодня я хочу поздравить вас с удивительным, теплым, чудесным днем — праздником святой Пасхи! Пусть ваши души, как и сегодняшняя весна, вдохнут пасхальное тепло и возродятся чистыми, теплыми, радостными! Обновление и победу над смертью дарует нас этот день! Так пусть пребудет с вами святая благодать и любовь! Христос Воскрес!

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В нашем мире немало добра и чудесного, но все это имеет ценность лишь тогда, когда мы помним о том, что сила добра и сила творить чудеса, заложена, прежде всего, в наших сердцах. Я поздравляю вас со светлым праздником и конечно же желаю счастья, а кроме того хочу дать вам совет почаще смотреть на небеса и каждую минутку любить родных!

Поздравления с Пасхой 2022 в прозе: красивые и искренние слова

Поздравляю с прекрасным праздником Пасхи. Желаю, чтобы несокрушимая вера давала силы, настоящая любовь наполняла гармонией и благодушием, а радужная надежда всегда озаряла твой жизненный путь. Мира тебе и счастья. Христос Воскрес!

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Весенний, яркий и солнечный день приветствует Светлую Пасху! Божественный свет на душе, как от яркой свечи. И на столе нас уже ждут куличи. Пусть слышится везде призывные слова, Христос Воскреси! Будем всегда мы дружной одной семьей вместе.

Поздравления с Пасхой 2022 в прозе: красивые и искренние слова

В день, когда колокольный звон летит до поднебесья, в Светлый праздник воскресения Христова, поздравляем вас! Возрадуйтесь же празднику свободы от лжи и насилия, разладов и ненависти, ибо в этот прекрасный день Христос заповедовал жить в мире и согласии.

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Пасха — это самый великий и трепетный праздник, когда на пороге стоит прекрасная Весна и несет нам свои радости и надежды. День, когда светится радость в глазах, и яркое солнышко шлет свои ласковые лучи на землю. Пусть в сердце светлые гимны звучат, и слышится голос, Христос Воскрес.

Поздравления с Пасхой 2022 в прозе: красивые и искренние слова

В день Христова воскресения пусть ваша жизнь изменится к лучшему, пусть прольется свет в душу каждого человека, пусть каждый из нас станет чуточку добрее и милосерднее! С праздником Пасхи вас! Сегодня великий день – светлое Христово Воскресение!

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В этот лучезарный день вселенского добра и чистого света желаю вам истинного блага. С Пасхой Господней! Пусть не оставит благополучие ваше жилище, пусть вечно живут под его крышей самые добрые и светлые надежды!

Фото: IStock