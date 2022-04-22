Кулич пасхальный — главное блюдо самого светлого праздника года, Пасхи 2022. И каждая хозяйка мечтает научиться готовить самый вкусный вариант этого лакомства. Сохраняй эту страницу в закладках, потому что тут — пошаговый рецепт пасхального кулича для праздничного стола на Пасху 2022
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24 апреля православные отмечают Пасху. Пора готовиться и выбирать лучшие рецепты пасхального кулича. Мы нашли для тебя максимально простой и вкусный рецепт. Записывай!
Кулич пасхальный: рецепт классический пошагово
Кулич пасхальный: ингредиенты
Чтобы приготовить классический пасхальный кулич, тебе понадобится:
- мука – 700 — 800 г
- молоко — 3 ст.
- дрожжи — 50 г
- масло сливочное — 300 г
- яйца — 6 шт.
- сахар — 2 стакана
- соль — 1 ч. л.
- ванильный сахар — 1 ст.л.
- изюм — 300 г
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Кулич пасхальный: способ приготовления пошагово
Итак, приступаем!
- В небольшой кастрюльке подогрей молоко. Немного – до 30-40 градусов. Если вдруг ты не уследишь, и оно закипит, обязательно дай молоку время остыть.
- В теплом молоке раствори 1 ст.л. обычного сахара и дрожжи.
- Просей муку и добавь 300-400 г к молоку. Хорошенько перемешай, чтобы тесто стало густым, но при этом стекало с ложки.
- Отставь тесто на 1 час в теплое место.
- Растопи сливочное масло.
- Отдели белки от желтков. Желтки разотри с сахаром, а белки взбей в пышную пену. Поочередно добавь яичные смеси к тесту, растопленное масло, ванильный сахар и соль. Тщательно перемешай.
- Добавь в тесто оставшуюся муку и хорошенько вымеси. Когда тесто перестанет липнуть к рукам, накрой его полотенцем или затяни пищевой пленкой и отставь в теплое место подниматься на 3-4 часа.
- Изюм запарь кипятком на полчаса. Когда он размякнет, добавь его к тесту. Постарайся распределить изюминки равномерно.
- Кстати, если тебе не нравится изюм или ты просто хочешь придать своему пасхальному куличу необычный вкус, можешь вместо сушеного винограда добавить разнообразные цукаты.
- Снова затяни тесто пищевой пленкой или накрой полотенцем и снова отставь подниматься за полчаса.
- Выложи тесто в формы и покрой сверху тонким слоем взбитого желтка.
- Выпекать куличи нужно 40 – 60 минут при температуре 180 градусов. Готово!
- Украсить куличи можно как угодно: классической сахарной глазурью, залить топленым шоколадом, покрыть посыпкой, красиво разложить цукаты или даже свежие фрукты. Тут уже решать тебе – твори так, как подсказывает тебе фантазия.
Фото: IStock
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