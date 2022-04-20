Как приготовить творожную пасху с цукатами и изюмом? Рецепт творожной пасхи с цукатами пошагово на праздник Пасха 2022
Пасха 2022 на носу: уже 24 апреля православные семьи соберутся вместе. А это значит, что все хозяюшки будут заниматься на кухне двумя делами: красить и разрисовывать яйца и выпекать паски. Специально для тебя мы нашли рецепт творожной пасхи с цукатами и изюмом, которая готовится просто и быстро.
Когда Пасха в 2022 году? Дата празднования в Украине
Когда католическая Пасха и в чем отличие с православной
Еврейская Пасха 2022: почему Песах раньше, чем православная Пасха
Рецепт творожной пасхи с цукатами и изюмом на Пасху 2022
Кулич пасхальный: рецепт классический пошагово
Пасха 2022: итальянская паска панеттоне (рецепт)
Поздравления с Пасхой 2022: открытки и стихи
Поздравления с Пасхой 2022 в прозе: красивые и искренние слова
7. Внутрь формы положи марлю так, чтобы ее края оказались снаружи посудины. Ложкой переложи «тесто» в форму, поверх накрой краями марли.
8. Пасху необходимо чем-то придавить. Можно, например, поставить на марлю сверху банку или кастрюлю с водой. Форму поставь в глубокую тарелку и оставь пасху на 10-15 часов в прохладном месте (не в холодильнике!).
9. Периодически сливай из тарелки сыворотку, которую будет выделять творог под прессом. Через 10-15 часов сними груз и поставь пасху в холодильник на 2-3 часа.
10. Декорируй пасху по собственному желанию. Можно ее посыпать цукатами, орехами, украсить фигурками из мастики или же разноцветной праздничной посыпкой. Прояви фантазию, и твоя пасха будет особенной!
Фото: istock
Читай также:
Пасха 2022: что положить в пасхальную корзину
Пасха 2022: кино, которое стоит посмотреть перед праздником