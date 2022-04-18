Как приготовить творожную пасху с цукатами и изюмом? Рецепт творожной пасхи с цукатами пошагово на праздник Пасха 2022

Пасха 2022 на носу: уже 24 апреля православные семьи соберутся вместе. А это значит, что все хозяюшки будут заниматься на кухне двумя делами: красить и разрисовывать яйца и выпекать паски. Специально для тебя мы нашли рецепт творожной пасхи с цукатами и изюмом, которая готовится просто и быстро.

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Рецепт творожной пасхи с цукатами и изюмом на Пасху 2022

Творожная пасха с цукатами и изюмом: ингредиенты

500 г творога

1/2 стакана сахара

1 пакетик ванильного сахара

1/2 стакана сметаны 20-25% жирности

100 г сливочного масла

1/2 стакана изюма

1/2 стакана орехов

1/2 стакана цукатов

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Готовим творожную пасху с цукатами и изюмом пошагово:

Сначала нужно подготовить продукты. Масло достань из холодильника и оставь в комнате, чтобы оно слегка подтаяло, стало мягким. Орехи порежь и прокали на сковороде. Изюм высыпь в чашечку и залей кипятком. Порежь крупными кубиками цукаты. Через 10 минут слей воду с изюма, выложи ягодки на бумажное полотенце и хорошенько отожми. Творог перетри через мелкое сито, пока он не станет полностью однородным, без комочков. В отдельной посудине смешай сметану, ванильный сахар и обычный. Тщательно перемешай до полного растворения сахара. Добавь получившуюся смесь к творогу. Взбей или хорошо перемешай. Туда же добавь масло, снова перемешай до полной однородности. Добавь цукаты, орехи и изюм, и перемешай творожное «тесто» большой ложкой, чтобы ингредиенты расположились в нашей пасхе равномерно. Теперь тебе понадобится форма. Это может быть специальная разборная форма для пасхи с праздничной символикой. Но если у тебя такой нет, бери любую вертикальную форму или глубокую (в идеале – высокую и не широкую) посудину.

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7. Внутрь формы положи марлю так, чтобы ее края оказались снаружи посудины. Ложкой переложи «тесто» в форму, поверх накрой краями марли.

8. Пасху необходимо чем-то придавить. Можно, например, поставить на марлю сверху банку или кастрюлю с водой. Форму поставь в глубокую тарелку и оставь пасху на 10-15 часов в прохладном месте (не в холодильнике!).

9. Периодически сливай из тарелки сыворотку, которую будет выделять творог под прессом. Через 10-15 часов сними груз и поставь пасху в холодильник на 2-3 часа.

10. Декорируй пасху по собственному желанию. Можно ее посыпать цукатами, орехами, украсить фигурками из мастики или же разноцветной праздничной посыпкой. Прояви фантазию, и твоя пасха будет особенной!

Фото: istock

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