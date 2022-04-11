Как рассказывать детям про Пасху, про историю и традиции этого праздника, чтобы они не заскучали? У нас есть несколько полезных советов! Поскольку Пасха 2022 уже скоро, сохраняй эту страницу, чтобы в любой момент найти слова, как рассказать детям об этом празднике

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Детям про Пасху: как рассказать ребенку об истории праздника и традициях

В каком возрасте лучше рассказывать детям о Пасхе

Многие психологи считают, что идеальный возраст для того, чтобы рассказать ребенку о Пасхе, — 4-5 лет. Именно в этот период малыши начинают осознавать, что человеческая жизнь не бесконечна, у них появляется страх потери родителей и других важных для них людей. Поэтому 4-5 лет — самое подходящее время, чтобы донести ребенку радостную весть о Пасхе Христовой.

Детям о Пасхе рекомендуется рассказывать за несколько недель до нее или перед началом Великого Поста. Таким образом у них будет время, чтобы подготовиться и по-настоящему прочувствовать предстоящий праздник.

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В какой обстановке лучше рассказывать детям о Пасхе

К разговору в детьми о Пасхе необходимо подойти ответственно. Едва ли малыши правильно воспримут праздник, если родители расскажут о нем между делом — например, во время мытья посуды или уборки. Очень важно донести ребенку, что вам с ним предстоит важный разговор, и от него требуется спокойствие и внимательность.

Не стоит рассказывать детям о Пасхе, когда они возбуждены подвижной игрой, а вы сами раздражены неприятностями на работе или уставшие. Идеально, если малыши будут слушать рассказ дома, в теплой прибранной комнате, за чашкой чая или молока. Также важно передать ребенку торжественное и радостное настроение.

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Детям про Пасху: как рассказать ребенку об истории праздника

Как рассказать детям про Пасху, чтобы они поняли важность праздника и при этом не заскучали? Ваш рассказ должен отражать основные этапы жизни Христа, черты Его личности, разъяснения хронологической последовательности событий. Важно, чтобы ребенок понял главный посыл — после добровольных страданий и мучительной смерти на Голгофе наступила Пасха. Ему нужно донести, что смерть тела не прекращает жизнь души. И что благодаря жертве Христа мы можем обрести продолжение жизни и возможность воссоединиться с умершими родными, после гибели телесной оболочки.

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Детям про Пасху: как рассказать ребенку о ее традициях

После того, как вы объяснили суть праздника и его историю, необходимо перейти к рассказу о традициях Пасхи. Например, можно поговорить с ребенком, почему принято красить яйца. Среди всех возможных версий есть одна, которая подходит для детей больше всего:

«После Воскресения Мария Магдалина отправилась в Рим, ко двору императора Тиберия, чтобы рассказать ему о чуде, происшедшем в Иерусалиме. К царю нельзя было приходить без подарка, но поскольку денег у Марии почти не было, она смогла купить лишь одно яйцо. Когда её впустили к императору, она протянула его Тиберию со словами: «Христос воскресе!». Император ответил, что поверит в это, если яйцо из белого станет красным. В ту же секунду яйцо в руках Марии покраснело. «Воистину воскресе!»,— воскликнул изумлённый царь».

Об этом стоит рассказывать во время того, как вы с ребенком будете красить яйца.