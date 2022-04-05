Гороскоп на апрель 2022: закончится ли война в Украине и что ждет знаки зодиака

Закончится ли война в Украине в апреле 2022, и какая мечта исполнится у каждого знака зодиака? Ищи ответы в нашем гороскопе на апрель 2022 от от специалиста по Западной Астрологии Юлии Опалат (@juliaopalat).

Месяц начнется с напряженного аспекта – Марс соединится с Сатурном. Это вызовет обострение боевых действий в первую неделю апреля. Тенденция сохранится на весь месяц.

Но несмотря на это, 12 апреля случится долгожданный гармоничный аспект – соединение Юпитера и Нептуна в знаке Рыбы. Соединение именно в Рыбах считается большой удачей, ведь Юпитер и Нептун – управители этого знака. А когда планета находится у себя «дома», в знаке силы, она реализует свой позитивный потенциал по максимуму. Юпитер – планета мудрости, удачи, оптимизма. Нептун – планета сострадания, духовности, мечты. И когда они соединяются, Юпитер многократно усиливает свойства Нептуна. Соединение на глобальном уровне ознаменует переломный этап в войне, когда точно станет ясно, что Украину ждут долгожданные мир и победа! Да, это не случится мгновенно, по взмаху волшебной палочки, в день точного аспекта, но мощные процессы изменений на энергетическом уровне однозначно будут запущены.

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К слову, подобный аспект – большая редкость. Он случался в годы окончания мировых войн, знаменуя собой приход Мира, а также в годы рождения великих гениев в истории. Кстати, дети, которые родятся в этом году в апреле (особенно с 6-13 апреля), будут уникальными, гениальными и окажут сильное влияние на мировую историю!

Но кроме глобального уровня, аспект Юпитера и Нептуна проиграется и локально – в жизни каждого человека, каждого знака зодиака. Он принесет сказочное стечение обстоятельств, исполнение мечты, у каждого в определенной сфере. Кстати, может повториться ситуация или мечта 2010 года.

Гороскоп на апрель 2022. Овен (21 марта – 20 апреля)

Аспект случится в секторе дальних земель, тайн, изоляции, психологии, завершения. Вероятно, вы посетите страну, о которой давно мечтали, эмигрируете или наконец-то избавитесь от того, что давно мучило, вырветесь из изоляции и вернетесь на родину. Также вас могут посетить инсайты, переосмысления, раскрытие тайн, ведь Юпитер – это о расширении, в вашем случае – сознания.

Гороскоп на апрель 2022: Телец (21 апреля – 21 мая)

Удача ждет в секторах мечты, планов, друзей, социальной жизни, популярности, соцсетей. У вас сбудется то, о чем вы очень давно мечтали! Это может быть что угодно: путешествие, новая должность, популярность в соцсетях. Юпитер расширит возможности, подарит новые перспективные знакомства, повысит вашу популярность в социуме.

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Гороскоп на апрель 2022: Близнецы (22 мая – 21 июня)

Вы будете на коне! Сбудется ваша мечта в сферах карьеры, социального статуса и достижений. Это может быть замужество (женитьба), новая должность, новость о беременности или рождение ребенка, долгожданное вознаграждение за усилия. Случится кульминация вашего роста!

Гороскоп на апрель 2022: Рак (22 июня – 22 июля)

Вам будет везти в сферах путешествий, международных и юридических дел, образования. Это и выигрыш в суде, и знаковое знакомство с иностранцем, и долгожданное путешествие, и запуск своего курса или успешное поступление в вуз, где вы мечтали учиться.

Гороскоп на апрель 2022: Лев (23 июля – 22 августа)

Готовьтесь к удаче в финансах. Потому что их будет много! И что важно – это будут средства, не заработанные вами, а чужие: деньги мужа (жены), государства, наследство. Если у вас есть бизнес – то будет большая прибыль! Еще к сектору, где встретятся Юпитер и Нептун, относятся сферы трансформаций, кризисов, секса, психологии. У вас будут нечеловеческие силы, чтобы пережить кризис без потерь. Также вероятны инсайты, глубокие осознания и сексуальные отношения мечты.

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Гороскоп на апрель 2022: Дева (23 августа – 23 сентября)

У Дев под прицелом удачи будут секторы брака, делового партнерства, публичности и друзей. Кто мечтал выйти замуж – это ваше время. Кто консультирует людей – Юпитер и Нептун подарят вам больше клиентов и усилят популярность. Бизнесменов планеты одарят выгодными договорами и гармоничными отношениями с партнерами. Для публичных людей (политиков и артистов) этот аспект ознаменует взлет карьеры.

Гороскоп на апрель 2022: Весы (24 сентября – 23 октября)

Планеты Нептун и Юпитер соединятся в вашем секторе режима дня, здоровья, наемной работы и домашних животных. Вам могут сделать Job Offer в компанию вашей мечты или же вас ждет повышение! Также обстоятельства изменят ваш режим дня в лучшую сторону. Для тех, кто болел, аспект ознаменует неожиданную встречу с компетентным врачом, чудесное выздоровление, прибавление сил и здоровья. А еще вы сможете обзавестись домашним животным, о котором давно мечтали

Гороскоп на апрель 2022: Скорпион (24 октября – 21 ноября)

Юпитер и Нептун будут в секторах любви, детей, развлечений, хобби, подарков и бизнеса. Аспект может принести долгожданную беременность или радостное событие относительно ваших детей, старт нового творческого или бизнес-проекта, о котором вы давно мечтали. Тем, кто одинок, принесёт любовь, яркий роман. А также осыплет вас подарками и выигрышами.

Гороскоп на апрель 2022: Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Вас ждет удача в сферах недвижимости, семьи и Родины. Вероятно, вы наконец-то вернетесь домой или решится важный жилищный вопрос, вы обретете новый дом, купите квартиру. Также в этом аспекте может случиться и переезд, смена места жительства. Если сейчас вы находитесь в неопределенном положении, не отчаиваетесь, Юпитер точно поможет с имущественными вопросами. Также что касается тем семьи: вероятно расширение в этом аспекте – рождение ребенка, появление нового родственника или счастливое событие у ваших родителей.

Гороскоп на 2022 год для всех знаков Зодиака

Гороскоп на апрель 2022: Козерог (22 декабря – 20 января)

Вам будет сопутствовать удача в сферах поездок, контактов, обучения, родственников, документов. Вероятно, вы получите новый паспорт, справку, свидетельство или долгожданный диплом! Также очень вероятна покупка машины вашей мечты. Те, кто давно не видел своих родственников, в апреле смогут осуществить свою мечту.

Гороскоп на апрель 2022: Водолей (21 января – 18 февраля)

Фортуна улыбнется в сферах денег, ресурсов, здоровья, самооценки. Вы однозначно будете в ресурсе и наконец-то сможете зарабатывать суммы, о которых всегда мечтали. Это идеальное время, чтобы поднять цены на свои услуги. Хотя Юпитер и Нептун и так вас удивят неожиданными финансовыми поступлениями словно из ниоткуда. Также окрепнет здоровье, вместе с самооценкой.

Гороскоп на апрель 2022: Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Счастливчики года. Ведь Юпитер и Нептун соединятся в вашем знаке! Рыб однозначно ждут перемены к лучшему во ВСЕХ сферах. Эти перемены коснутся напрямую вашей личности! Вероятен и успех в карьере, и финансовый рост, и рост личной популярности, и замужество! Да что угодно! Исполнится ваша заветная мечта. Ждите большую удачу в течение всего 2022 года.

Юлия Опалат, специалист по Западной Астрологии (@juliaopalat)

Фото: IStock