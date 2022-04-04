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Еврейская Пасха 2022: почему Песах раньше, чем православная Пасха

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Когда Песах 2022? Иногда празднование еврейской Пасхи (Песаха) и православной Пасхи совпадают, а иногда между ними проходит несколько недель. Почему так происходит? Читай ответ в нашем материале

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Песах 2022: почему еврейская Пасха раньше, чем православная Пасха

Календарь, в котором установлены все еврейские праздники, очень схож с лунным. Конечно, говорить, что они идентичны, неправильно, но начало нового еврейского месяца определяется строго по новолунию. Песах всегда выпадает на полнолуние – средину месяца Нисан (по григорианскому календарю он соответствует апрелю).

Поскольку западный календарь не следует фазам Луны так же строго, как еврейский, их циклы отличаются. Кроме того, определение дат по Луне – процесс не из легких, и иногда мнения относительно точного дня разнятся. Поэтому некоторые еврейские праздники отмечаются дважды (от греха подальше, как говорится).

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В древние времена людям приходилось внимательно наблюдать за небом и подавать своим общинам сигналы о движении Луны. Но этот метод был далек от идеала, ведь враги сознательно зажигали сигнальные огни в неправильное время, чтобы запутать еврейские общины.

Долгие годы еврейская, и мессианская общины придерживались метода определения точных дат по Луне. Но со временем лидерам христиан надоело постоянно зависеть от раввинов и связываться с ними, чтобы отметить этот светлый праздник в правильный день. Отношения между общинами ухудшались, постепенно превращаясь в настоящую вражду.

В 325 году церковные лидеры собрались на Никейский собор, первый Вселенский собор в истории христианства. Общим решением они постановили, что будут отмечать этот праздник в первое новолуние после весеннего равноденствия. Новый праздник в честь смерти и воскресения Иисуса назвали «Easter» (в переводе с английского языка – Пасха). Слово происходит от имени богини весны Остары и ни разу не упоминается в Библии.

Когда Песах 2022?

В этом году Еврейскую Пасху (Песах) празднуют с 15 апреля по 23 апреля.

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