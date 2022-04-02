Чистый четверг 2022: когда купаться?

В чистый четверг перед Пасхой многие задаются вопросом когда купаться, в какое время? Читай когда купаться в чистый четверг 2022

Когда Пасха в 2022 году? Дата празднования в Украине

К одному из главных праздников в христианстве остается все меньше времени. Страстная неделя, предшествующая Пасхе готовит много традиций. В частности, в Чистый четверг верующие должны искупаться до захода солнца.

Чистый четверг: история

Во время богослужений в этот день вспоминают Тайную вечерю. Именно на ней Иисус Христос омыл ноги своим ученикам, показав таким образом пример братской любви и смирения. Как пишет Евангелие, на Тайной Вечере Иисусом Христом был установлен обряд евхаристии — Святого Причастия. Согласно ему, верующие вкушают вино и хлеб, олицетворяя в них Тело и Кровь Иисуса Христа. С Великого четверга и до воскресенья во всех православных храмах церковные службы посвящают воспоминаниям о земных страданиях Спасителя.

Поздравления с Пасхой 2022: открытки и стихи

Поздравления с Пасхой 2022 в прозе: красивые и искренние слова

Чистый четверг: когда купаться по традиции

По традиции, в Чистый четверг пекут куличи, убирают дом и купаются. Но чтобы правильно провести последний из традиционных ритуалов, нужно знать следующие правила:

1. Считается, что проводить все купальни процедуры в Чистый четверг нужно до восхода солнца.

2. Сразу после пробуждения в Чистый четверг нужно умыться с серебряной монетки или ложки. Такое умывание одаривает человека не только крепким здоровьем, но и красотой. Больных в этот день умывают с одолженных у соседей серебра.

3. Христиане верят, что вода в Чистый четверг может смыть все грехи и проблемы, которые накопились за прошлый год. Поэтому во время купания лучше читать молитву.

4. Купаться советуют стоя. Лучше, чтобы вода была холодной. А когда вода будет стекать необходимо представить, что это льется не просто вода, а чистое яркое белое свет, смывает негатив и очищает душу.

Фото: IStock

Читай также:

Пасха 2022: что положить в пасхальную корзину

Пасха 2022: кино, которое стоит посмотреть перед праздником

Как красить яйца на Пасху: ТОП-5 оригинальных идей