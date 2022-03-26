Чего ждать в апреле 2022 года, подскажет лунный календарь. На какие дни лучше планировать важные дела, а когда стоит остаться дома и не принимать никаких решений. В апреле 2022 нас ожидает солнечное затмение, и это хороший знак. Почему – читай в материале! И сохрани себе наш лунный календарь дел на апрель 2022 года. Он проведет тебя через благоприятные дни для всех твоих начинаний.

Фазы луны в апреле 2022 года:

Молодой месяц: 1 апреля в 09:25 и 30 апреля в 23:28.

1 апреля в 09:25 и 30 апреля в 23:28. Полнолуние : 16 апреля в 21:55.

: 16 апреля в 21:55. Растущая Луна : со 2 по 15 апреля 2022 года.

: со 2 по 15 апреля 2022 года. Убывающая Луна : с 17 по 29 апреля 2022.

: с 17 по 29 апреля 2022. Солнечное затмение: 30 апреля в 23:42.

Почему солнечное затмение так важно для нас, особенно сейчас, когда в Украине идет война?

По словам астрологов, солнечные затмения являются предвестниками новых начинаний. Своеобразная тьма Солнца – это время для старта новых начинаний. И в нынешней ситуации затмение Солнца 30 апреля может знаменовать открытие новой, светлой страницы истории для нашей страны.

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Влияние затемнения Солнца на здоровье

Однако врачи отмечают негативное влияние на здоровье во время затемнения Солнца, поэтому в этот день 30 апреля следует не перенапрягаться, прислушиваться максимально внимательно к своему организму и не проявлять излишней активности.

Лунный календарь на апрель 2022 года: благоприятные дни для дел

Благоприятные дни в апреле 2022: 6, 7, 14, 18, 20-22

Неблагоприятные дни в апреле 2022: 16, 19, 26

Есть очень хорошие новости: Ретроградного Меркурия, которого в последнее время все ждут с недоверием, в апреле 2022 года не будет.

Когда в апреле 2022 года загадывать желания

Считаются, что лучше загадывать желания на Молодой месяц, то есть в этом месяце – 1 и 30 апреля.

Эти дни лучше всего посвятить себе, отдыху и возможности провести время с семьей. Постарайтесь отключиться от новостей, рабочих вопросов и расслабиться.

Когда точно не стоит принимать решения в апреле 2022 года?

По лунному календарю в апреле 2022 года не стоит принимать никаких важных решений 16 апреля – в день Полнолуния. Во время Полнолуния и еще несколько дней спустя высокая вероятность совершить ошибку и принять неверное решение, так что лучше отложить такие моменты на другой день.

Фото: IStock