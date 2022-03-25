С Днем СБУ: картинки-поздравления с праздником

Сегодня, 25 марта, отмечают профессиональный праздник День Службы безопасности Украины. Именно в этот день в 1992 году Верховная Рада Украины приняла закон «О Службе безопасности Украины», поэтому СБУ сегодня исполняется 30 лет! Все эти годы мужественные мужчины и женщины стоят на защите государственного суверенитета Украины, конституционного строя, территориальной целостности, законных интересов государства, а также обеспечения прав и свобод человека и гражданина. Есть знакомый СБУшник? Тогда ему пришли несколько приятных слов с пожеланием победы, мира и благодарностью за его службу вместе с милой картинкой (ее можно выбрать у нас).