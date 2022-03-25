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Маски для лица от прыщей: 5 рецептов в домашних условиях

Маски от прыщей

Маски от прыщей — это известное средство в борьбе с сыпью на лице. 5 рецептов лечения в домашних условиях ищи в материале

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Проблемная кожа – это не приговор! И вовсе не обязательно тратить миллионы на различные магазинные средства. Маски, которые помогут избавиться от прыщей, можно приготовить  самостоятельно из очень простых и доступных продуктов. Мы собрали для вас лучшие рецепты домашних масок от прыщей. Записывай!

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Маски для лица от прыщей

Рецепт №1. Маска с активированным углем

Уголь можно купить в любой аптеке, так что эта масочка – очень доступная, и, что немаловажно, быстрая в приготовлении.

Измельчите 5-6 таблеток активированного угля, смешайте получившийся порошок с ½ ч.л. крупной морской соли. Добавьте пару капель масла чайного дерева (если его нет, подойдет масло из абрикосовых косточек или другое подобное) и разбавьте смесь 1—2 ст.л. чистой воды.

Маски для лица от прыщей

Маску нанесите на лицо и оставьте на 10-15 минут. Смойте теплой водой. Готово!

Маски для лица от прыщей

Рецепт №2. Маска с овсянкой

Если ты следишь за своим рационом, овсяные хлопья у тебя точно есть!

2-3 ст. л. овсянки залей теплой водой и оставь на полчаса, чтобы хлопья разбухли.  Массирующими движениями нанеси маску на лицо и оставь на 10-15 минут. Смой теплой чистой водой.

Маски от прыщей в домашних условиях

Если после процедуры тебе будет казаться, что кожа чересчур сухая, нанеси на лицо увлажняющий крем.

Маски для лица от прыщей

Рецепт №3. Маска из помидоров

Сейчас на прилавках можно найти свежие помидоры без нитратов. Выбери 2 штучки и обрати внимание, чтобы они были мягкими.

С томатов сними кожуру (можно из перед этим обдать кипятком, чтобы было легче!), и измельчи мякоть в кашицу. Можно просто подавить ее вилкой, а можно – бросить в блендер.  Больше ничего добавлять не нужно.

Маски против прыщей

Нанеси томатную массу на кожу лица и оставь на 10 минут. Смой теплой водой и промокни мягким полотенцем.

Маски для лица от прыщей

Рецепт №4. Маска из меда и корицы

Эта маска – одна из наиболее эффективных, так как результат ты увидишь уже после второго-третьего применения!

Растопи 2 ст.л. меда на водяной бане, добавь к нему 1 ч.л. порошка корицы и пару капель лимонного сока. Тщательно перемешай и нанеси на лицо тонким слоем. Через 15 минут смой прохладной водой. Только не прикладывай усилий, смывай маску аккуратно и нежно.

Маски для лица от прыщей

Маски для лица от прыщей

Рецепт №5. Маска из яичного белка

Эта маска отлично поможет тебе справиться с черными точками и прыщиками.

Смешай белок 1 яйца и  1 ч.л. лимонного сока и взбей венчиком до состояния пены. Наносить такую маску нужно поэтапно, слой за слоем с разницей в 5-7 минут. Когда все слои маски окончательно высохнут, аккуратно смой ее теплой водой и промокни лицо мягким полотенцем. Готово!

Маски от прыщей в домашних условиях

И, наверное, стоит напомнить, что кожа — это отображения нашего здоровья. Чтобы она была гладкой и нежной, не достаточно одних масок. Необходимо правильно питаться, минимизировать употребление сладкого и жаренного, отказаться от газированной воды. Пейте чистую воду и натуральные соки, и кожа скажет вам «спасибо!».

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