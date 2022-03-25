Кулич пасхальный — главное блюдо самого светлого праздника года, Пасхи 2022. И каждая хозяйка мечтает научиться готовить самый вкусный вариант этого лакомства. Сохраняй эту страницу в закладках, потому что тут — пошаговый рецепт пасхального кулича для праздничного стола на Пасху 2022

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24 апреля православные отмечают Пасху. Пора готовиться и выбирать лучшие рецепты пасхального кулича. Мы нашли для тебя максимально простой и вкусный рецепт. Записывай!

Кулич пасхальный: рецепт классический пошагово

Кулич пасхальный: ингредиенты

Чтобы приготовить классический пасхальный кулич, тебе понадобится:

мука – 700 — 800 г

молоко — 3 ст.

дрожжи — 50 г

масло сливочное — 300 г

яйца — 6 шт.

сахар — 2 стакана

соль — 1 ч. л.

ванильный сахар — 1 ст.л.

изюм — 300 г

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Кулич пасхальный: способ приготовления пошагово

Итак, приступаем!

В небольшой кастрюльке подогрей молоко. Немного – до 30-40 градусов. Если вдруг ты не уследишь, и оно закипит, обязательно дай молоку время остыть. В теплом молоке раствори 1 ст.л. обычного сахара и дрожжи. Просей муку и добавь 300-400 г к молоку. Хорошенько перемешай, чтобы тесто стало густым, но при этом стекало с ложки. Отставь тесто на 1 час в теплое место. Растопи сливочное масло. Отдели белки от желтков. Желтки разотри с сахаром, а белки взбей в пышную пену. Поочередно добавь яичные смеси к тесту, растопленное масло, ванильный сахар и соль. Тщательно перемешай.

Добавь в тесто оставшуюся муку и хорошенько вымеси. Когда тесто перестанет липнуть к рукам, накрой его полотенцем или затяни пищевой пленкой и отставь в теплое место подниматься на 3-4 часа. Изюм запарь кипятком на полчаса. Когда он размякнет, добавь его к тесту. Постарайся распределить изюминки равномерно. Кстати, если тебе не нравится изюм или ты просто хочешь придать своему пасхальному куличу необычный вкус, можешь вместо сушеного винограда добавить разнообразные цукаты. Снова затяни тесто пищевой пленкой или накрой полотенцем и снова отставь подниматься за полчаса. Выложи тесто в формы и покрой сверху тонким слоем взбитого желтка. Выпекать куличи нужно 40 – 60 минут при температуре 180 градусов. Готово!

Украсить куличи можно как угодно: классической сахарной глазурью, залить топленым шоколадом, покрыть посыпкой, красиво разложить цукаты или даже свежие фрукты. Тут уже решать тебе – твори так, как подсказывает тебе фантазия.

Фото: IStock

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