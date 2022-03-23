Лунный календарь на март 2022: благоприятные дни для дел

Уверены, что на март 2022 у тебя уже запланировано много важных дел, новых начинаний и встреч. Ведь даже в сложные моменты, нужно продолжать жить и строить планы. Но, чтобы все задуманное сбывалось, нужно учитывать фазы луны. Чтобы вычислить благоприятные дни в марте 2022 года, тебе не нужно сидеть по вечерам у окна и наблюдать за тем, как изменяются его фазы. Просто сохрани себе наш лунный календарь дел на март 2022 года. Он проведет тебя через благоприятные дни для всех твоих начинаний.

Фазы луны в марте 2022 года:

Молодая Луна — 2 марта в 19:38 по киевскому времени.

Растущая Луна — 3–17 марта.

Полнолуние — 18 марта в 09:21 по киевскому времени.

Убывающая Луна — 19–31 марта.

Лунный календарь на март 2022 года: благоприятные дни для дел

В марте тебя ждет достаточно много хороших дней. Они будут наполнены положительной энергетикой, которая поможет тебе в делах. Поэтому смело планируй на эти числа что-то важное. Астрологи отмечают, что в эти дни следует ожидать улучшения профессиональной деятельности, бизнеса и любовных дел.

Самые удачные дни в марте 2022: 3, 7-9, 16, 22-24, 29-30.

Благоприятные дни в марте 2022: 3, 7-9, 11-12, 15-16, 22-24, 27, 29-30.

Лунный календарь на март 2022 года: неблагоприятные дни для дел

Неблагоприятных дней для дел в марте 2022 года немало — больше, чем в феврале. Поэтому обрати на них внимание и не планируй в эти даты ничего важного. В неблагоприятные дни могут преобладать отрицательные эмоции, а, как известно, иногда, эмоции – не лучший союзник в принятии решений или ведении деловых переговоров.

Неблагоприятные дни в марте 2022 года: 2, 4, 5, 13, 14, 18, 20, 25.

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