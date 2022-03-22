Пасха 2022 совсем рядом! Самый светлый праздник года наступит уже в апреле, поэтому всем нам нужно хорошенько подготовиться. Рассказываем, какие фильмы можно посмотреть всей семьей в выходные в честь Пасхи 2022 в Украине

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Ранее мы писали, когда Пасха 2022 в Украине, а также подробно описывали отличие католической Пасхи и православной Пасхи. Поэтому в этот раз Новый канал подготовил новую тему. Мы собрали к Пасхе 2022 в Украине несколько атмосферных семейных фильмов и сериалов, которые идеально впишутся в атмосферу праздника.

Пасха 2022 в Украине: смотрим фильм «Брюс Всемогущий»

Брюс Нолан работает репортером на телевидении. Его любят за интересные и забавные сюжеты. Но ему хочется большего — стать ведущим новостей в прямом эфире. Однажды из-за своего пессимистического настроения и скверного характера Брюса увольняют с работы. Зол на всех он выражает все, что накипело именно Богу. Как ни странно, Он услышал Брюса. Всевышний решил проучить парня, наделив его божественной силой. Сначала Брюс радовался, что стал всемогущим. А потом выяснилось, что сотни миллионов людей нуждаются в Его помощи. Что ж, никто не говорил, что управлять миром будет легко.

Пасха 2022 в Украине: смотрим сериал«Бог зафрендил меня»

Майлз рано потерял маму. Из-за этого он перестал верить в Бога, что было абсолютно неприемлемым для его отца священника. Теперь Майлз всем и каждому пытается доказать, что Бог — это просто выдумка. Иногда он поднимает эту тему в своем подкасте. Однажды после очередного разговора с отцом о Боге Майлз получает запрос на добавление в друзья от Бога на Facebook. Аккаунт Бога начинает предлагать парню людей в друзья, которые нуждаются в помощи. И он решает помочь им.

Пасха 2022 в Украине: смотрим фильм «Рай существует»

Веришь ли ты в существование рая? А если кто-то близкий покажет тебе, что это реально? Семья Колтона, Сони и их сына Тодда изменилась после переезда в Небраску. В результате несчастного случая маленький мальчик попал в больницу, где во время операции перенес клиническую смерть. После этого он начал рассказывать своим родителям, что он побывал на небесах и общается с умершими. Как понять и принять то, что никто не может объяснить?

Пасха 2022 в Украине: смотрим фильм: «Всегда говори «да»»

Сила позитивного мышления. Именно она заставляет людей делать удивительные вещи. Так было и с Карлом Алленом. Ему всегда все не нравилось, он имел единственный ответ на все предложения — «нет» и никогда не улыбался. Однажды Карл встретил старого знакомого. Тот пригласил его на семинар «Да — новый вид нет». После него вечно мрачный парень решил попробовать жить по-новому. Он забыл «нет» и говорит всем только «ДА».

Пасха 2022 в Украине: смотрим фильм: «Чарли и шоколадная фабрика»

Пожалуй, попасть в детстве шоколадную фабрику было заветной мечтой каждого. Такой шанс выпал мальчику Чарли. Он выиграл один из пяти билетов на экскурсию на шоколадную фабрику Вилли Вонки. В свое время он производил самый вкусный шоколад в мире, пока конкуренты не похитили его секретные рецепты производства. Вилли уволил всех работников и закрыл фабрику. Оказалось, что все это время он искал настоящего ценителя шоколада.