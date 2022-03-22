Когда Великий пост 2022? Что можно и нельзя есть в Великий пост? Ответы на эти и многие другие вопросы читай в материале Нового канала. Мы собрали основные правила на Великий пост

Начало Великого поста в 2022 году приходится на первую неделю календарной весны — 7 марта. Православные откажутся от еды животного происхождения и посвятят время всепрощению и духовному росту. Считается, что Великий пост — самый строгий. Он длится 7 недель и заканчивается 23 апреля, в преддверии Пасхи. В этом материале мы собрали самые важные факты о том, что можно и нельзя есть в этот период.

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Когда начало Великого поста 2022?

Великий пост в 2022 году длится в период с 7 марта до 23 апреля. Он делится на два периода: Четыредесятницу (40 дней) и Страстную седьмицу (7 дней). Первый посвящен сорокадневному посту Иисуса, а второй — последней неделе его жизни до Воскрешения. Приобщаясь к Посту верующие разделяют путь Спасителя.

Что нельзя есть в период Великого поста?

В Великий пост полностью запрещены продукты животного происхождения:

мясо (все виды и мясные продукты (колбаса, сосиски),

птица, дичь,

молоко (кефир, йогурт, айран, закваски и т.д.),

масло,

творог (сырки, сыр, брынза),

яйца (соусы, сладости, хлеб, где добавлены эти продукты).

Чем заменить?

Белок нужен для функционирования организма. Его можно заменить бобовыми, соей, орехами, тофу. А вместо привычных сладостей советуем финики, сладкие фрукты, фруктовые смузи с медом. Добавьте также витамины. Не нужно усердствовать с урезанием рациона, если у тебя есть медицинские противопоказания или очень большая спортивная или рабочая нагрузка.

Календарь Великого поста 2022

По всем правилам Великий пост не ограничивается только постными блюдами. Все намного строже: в первый день — голодание, разрешается только вода. В первую и последнюю неделю можно есть только вечером, а в выходные добавлять еще и обед.

На протяжении всех 47 дней в понедельник, среду и пятницу рекомендуют употреблять только холодную пищу, даже без подсолнечного масла. А во вторник и четверг разрешается горячая еда, тоже без подсолнечного масла.

В выходные можно использовать растительное масло и выпить вина, но в последнюю неделю поста это запрещено.

Современный ритм жизни и количество нагрузок не позволяет строго придерживаться поста. Более того, медики советуют аккуратно входить и выходить из него. Обязательно пить витамины, чтобы поддержать организм. А если ты чувствуешь сильное недомогание, то лучше отказаться от поста и вернуться к привычному режиму питания.

Но если ты все же решился (-ась), на странице Рецепты на сайте Нового канала можешь найти много вкусных постных блюд. Не забывай и о спорте. Ведь физические тренировки и пост — прекрасная возможность улучшить фигуру.

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