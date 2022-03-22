Когда Пасха 2022? Рассказываем о сроках, подготовке и обязательных блюдах! Напоминаем, что дата празднования Пасхи в 2022 в Украине отличается от прошлогодней. Поэтому сохраняй сайт Нового канала в закладках, чтобы всегда быть в курсе актуальных новостей и событий

Что ждёт Украину? Гороскоп на 2022 год для нашей страны

Пасха — один из самых древних религиозных праздников, самый важный и радостный день для христиан. Приверженцы этого вероисповедания радуются воскрешению Иисуса Христа, который искупил своей смертью грехи человечества и стал символом жизни. Когда Пасха в 2022 году? Ежегодно дата переносится, потому что вычисляется по лунно-солнечному календарю.

Когда празднуют Пасху в 2022 году?

Православные и католики отмечают этот праздник в разные дни. Католики — 17 апреля, а православные — 24 апреля. Дело в том, что они живут по разным календарям — григорианскому и юлианскому. Ранее мы также писали про отличие традиций католической Пасхи и православной Пасхи.

Как подготовится к Пасхе: традиции

Для многих Пасха ограничивается семейным ужином и походом в церковь с целью освятить воду и продукты. Но на самом деле Пасхе предшествует Великий пост, который в 2022 году продлится с 7 марта по 23 апреля. В этот период верующие сдерживают себя в еде, уделяют больше времени молитвам и прощению окружающих. В Великий пост разрешается есть только постную пищу, без продуктов животного происхождения. А это значит, что мясо, молоко, сыр, яйца, кефир, масло, йогурт и т.д. запрещены. В определенные дни — в Вербное воскресенье и Благовещение, в рацион можно добавлять рыбу и морепродукты.

Обязательные пасхальные блюда

Важный атрибут праздничного стола — кулич. Это обрядовый пасхальный хлеб, который символизирует тело Христа. На стол ставят также красное вино — «кровь», которую Христос пролил за грехи людей. И обязательно яйцо — символ жизни и перерождения. Традиция окрашивать варенные яйца в красный цвет связана с библейской историей: после воскрешения Иисуса Мария Магдалина протянула яйцо императору Тиберию и сказала, что оно станет красным в руках императора, что докажет чудо Воскрешения. Как гласит легенда — так и произошло.

Католическая пасха: дата празднования и традиции

Конечно, со временем яйца начали окрашивать по-разному, добавляя точечки, узоры и символику Если оно однотонное — то называется крашенка. Если в крапинку — крапанка, а с разными защитными символами и особыми узорами — писанка.

Если ты решил (-а) подготовиться к Пасхе по всем правилам и соблюдать Великий пост, на сайте Нового можешь найти много рецептов постных блюд.

Фото — pixabay.com