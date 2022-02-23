Гороскоп на сегодня — 23 февраля 2022 — уже на сайте Нового канала! Читай прогноз на воскресенье от астролога Юлии Мартыненко (@julie_martynenko)

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Нам предстоит прожить последнюю зимнюю неделю года на весьма положительной ноте. Многие астрологи называют эту неделю самой счастливой, ведь на небе ни одной ретроградной планеты, Венера и Марс под руку идут вместе, а значит, наши желания будут сбываться быстро и абсолютно все знаки ожидают радости взаимной любви и чувственности. Поэтому единственная рекомендация — замечать хорошее и благодарить Вселенную за такой опыт.

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Гороскоп на сегодня — 23 февраля 2022 — от астролога Юлии Мартыненко

Гороскоп на сегодня — 23 февраля 2022 — гласит: планета-защитник Марс будет в аспекте к Нептуну, а это значит, что мужская часть населения ощутит значительный прилив сил, независимо от знака Зодиака, а женская — тотальную защиту.

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Марс в феврале еще будет проходить по знаку надежного и ответственного Козерога, поэтому действия, направленные на улучшение будущего, будут осуществляться по рецепту: задумал — тщательно спланируй свои действия и взвесь риски. Именно поэтому люди с Марсом в Козероге — знатные карьеристы, ведь обладают главным качеством — умением планировать и достигать.

Юлия Мартыненко, астролог, автор курса «‎Астрология как стиль жизни» (@julie_martynenko)

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