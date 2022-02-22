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Гороскоп на сегодня — 22 февраля 2022: День, когда реальность можно изменить с помощью мыслей

Гороскоп на сегодня 22 февраля 2022 от астролога Юлии Мартыненко

Гороскоп на сегодня — 22 февраля 2022 — уже на сайте Нового канала! Читай прогноз на воскресенье от астролога Юлии Мартыненко (@julie_martynenko)

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Нам предстоит прожить последнюю зимнюю неделю года на весьма положительной ноте. Многие астрологи называют эту неделю самой счастливой, ведь на небе ни одной ретроградной планеты, Венера и Марс под руку идут вместе, а значит, наши желания будут сбываться быстро и абсолютно все знаки ожидают радости взаимной любви и чувственности. Поэтому единственная рекомендация — замечать хорошее и благодарить Вселенную за такой опыт.

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Гороскоп на сегодня — 22 февраля 2022 — от астролога Юлии Мартыненко

Гороскоп на сегодня 22 февраля 2022 от астролога Юлии Мартыненко

Гороскоп на сегодня — 22 февраля 2022 — гласит: вторник будет очень интересным днем — Луна перешла в знак Скорпиона и будет делать аспект к Солнцу. Это говорит о том, что мы можем влиять на свою реальность с помощью мыслей.

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Выбирайте позитивные мысли, как яркую одежду в шкафу. Транслируйте любовь, радость, вспоминайте события, которые наполняют вашу душу светом. Все вернется в 10-кратном размере.

Гороскоп на сегодня 22 февраля 2022 от астролога Юлии Мартыненко

Юлия Мартыненко, астролог, автор курса «‎Астрология как стиль жизни» (@julie_martynenko)

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