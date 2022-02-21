Куда поехать в отпуск весной в Украине? Топ-5 неочевидных мест в Украине

Конечно, в такое нелегкое для страны время хочется находить силы для позитива и планировать что-нибудь классное и светлое. Одна из таких вещей – путешествия! Новые эмоции и впечатления всегда придают нам сил, радости и ощущения, что ты живешь по полной. Так что давай начнем планировать нашу весну! В Украине есть немало туристических мест, где ты и твои близкие еще точно не были. Представляем топ-5 локаций для твоего отпуска этой весной.

Остров Хортица

Один из прекрасных вариантов отпуска весной – любоваться природой и узнавать для себя что-то новое. К примеру, увидеть что-то, связанное с историей Украины. Какие варианты? Родина украинских казаков. Об острове Хортица впервые заговорили еще в 1103 году. В то время остров располагался на пересечении важнейших путей торговли с греками. Сама же Запорожская Сечь была основана в 1552–1557 годах. Говорят, что на этом острове до сих пор хранятся сокровища казаков, которые так и не нашли после разрушения Сечи. Тебе здесь точно понравится, ведь ты не только узнаешь что-то новое, но и увидишь очень красивую природу.

Цветение сакуры в Ужгороде

Если ты еще не видел, как в Ужгороде цветут сакура и магнолия, стоит это исправить! Самое красивое время года начинается здесь в конце апреля или начале мая, когда город весь в розовых красках и окутан ароматом цветения японской вишни – сакуры, магнолии, японской айвы и других экзотических растений. Однако визитка города – именно сакуры, больше всего их на набережной реки Уж, где расположена Липовая (сакуровая) аллея. В этот период здесь можно по-настоящему ощутить весну и насладиться отпуском.

Днестровский каньон

Мечтаешь увидеть Большой каньон в США и мощную реку Колорадо? Как вариант, можно начать с Днестровского каньона в Украине. Река Днестр петляет не хуже Колорадо, а значит, красота этого места тебя не разочарует. Из-за уникальных пейзажей каньон даже назвали одним из семи чудес Украины. Кроме того, на его вершине находится знаменитый Залещицкий полуостров, входящий в региональный ландшафтный парк «Днестровский каньон». Сверху открывается просто нереальная панорама на изгибы Днестра.

Экстремальный рафтинг

Конечно, одним из отличных вариантов отдыха весной являются украинские Карпаты. Однако мест, где отдохнуть, и вариантов, чем там заняться, очень много. На этот раз предлагаем попробовать рафтинг. Отправляйся в рафтинг-тур на реку Черемош. Лучшее весеннее время для наполненных адреналином прогулок по горным порогам – это май. Свои услуги (лодки, катамараны) предлагают рафтинг-клубы. Также организуются восхождения на вершины гор. Можно выбрать тур или приехать самому, предварительно договорившись о проживании. Если ты давно хотел попробовать что-нибудь экстремальное, то это точно твой вариант!

Украинская Венеция – Вилково

Вилково – последний населенный пункт, где протекает река Дунай перед тем, как впадает в Черное море. Одна из фишек города – люди живут почти на воде, потому его и называют украинской Венецией. При этом там много зелени и красивых пейзажей. Вдоль улиц прорыты каналы, а основным транспортным средством являются лодки. На них местные с удовольствием довезут тебя до нулевого километра, места, где Дунай впадает в Черное море. Путешествие сюда окутано особой магией.

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