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Гороскоп на сегодня — 21 февраля 2022: День, который не предназначен для уныния

Гороскоп на сегодня 21 февраля 2022 от астролога Юлии Мартыненко

Гороскоп на сегодня — 21 февраля 2022 — уже на сайте Нового канала! Читай прогноз на воскресенье от астролога Юлии Мартыненко (@julie_martynenko)

Нам предстоит прожить последнюю зимнюю неделю года на весьма положительной ноте. Многие астрологи называют эту неделю самой счастливой, ведь на небе ни одной ретроградной планеты, Венера и Марс под руку идут вместе, а значит, наши желания будут сбываться быстро и абсолютно все знаки ожидают радости взаимной любви и чувственности. Поэтому единственная рекомендация — замечать хорошее и благодарить Вселенную за такой опыт.

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Гороскоп на сегодня — 21 февраля 2022 — от астролога Юлии Мартыненко

Гороскоп на сегодня 21 февраля 2022 от астролога Юлии Мартыненко

Гороскоп на сегодня — 21 февраля 2022 — гласит: в понедельник, Луна будет в знаке общительных Весов, поэтому день идеален для важных переговоров, дружеских посиделок и посещения красивых мест. Весы находятся под управительством планеты Венера — грех провести этот день в унынии. Выберите красивое место, в котором еще не были, приготовьте вкусный ужин или посетите галерею. Красота — кредо дня!

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Кроме того, самое время выразить свои мысли и чувства, если накануне у вас было много недосказанного. После Полнолуния — это обычная практика, единственная рекомендация — не создавайте конфликтов, энергии дня склоняют нас к решению вопросов мирным путем.

Гороскоп на сегодня 21 февраля 2022 от астролога Юлии Мартыненко

Юлия Мартыненко, астролог, автор курса «‎Астрология как стиль жизни» (@julie_martynenko)

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