Гороскоп на сегодня — 21 февраля 2022 — уже на сайте Нового канала! Читай прогноз на воскресенье от астролога Юлии Мартыненко (@julie_martynenko)

Нам предстоит прожить последнюю зимнюю неделю года на весьма положительной ноте. Многие астрологи называют эту неделю самой счастливой, ведь на небе ни одной ретроградной планеты, Венера и Марс под руку идут вместе, а значит, наши желания будут сбываться быстро и абсолютно все знаки ожидают радости взаимной любви и чувственности. Поэтому единственная рекомендация — замечать хорошее и благодарить Вселенную за такой опыт.

Как загадывать желание в особенную дату 22.02.2022: советы от астролога, как провести день

Гороскоп на сегодня — 21 февраля 2022 — от астролога Юлии Мартыненко

Гороскоп на сегодня — 21 февраля 2022 — гласит: в понедельник, Луна будет в знаке общительных Весов, поэтому день идеален для важных переговоров, дружеских посиделок и посещения красивых мест. Весы находятся под управительством планеты Венера — грех провести этот день в унынии. Выберите красивое место, в котором еще не были, приготовьте вкусный ужин или посетите галерею. Красота — кредо дня!

Когда ретроградный Меркурий 2022: даты и предостережения

Юлия Мартыненко, астролог, автор курса «‎Астрология как стиль жизни» (@julie_martynenko)

Читай также:

Гороскоп на февраль 2022 с учетом ретроградного Меркурия для всех знаков зодиака

Что ждёт Украину? Гороскоп на 2022 год для нашей страны