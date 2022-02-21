Гороскоп на сегодня — 21 февраля 2022 — уже на сайте Нового канала! Читай прогноз на воскресенье от астролога Юлии Мартыненко (@julie_martynenko)
Нам предстоит прожить последнюю зимнюю неделю года на весьма положительной ноте. Многие астрологи называют эту неделю самой счастливой, ведь на небе ни одной ретроградной планеты, Венера и Марс под руку идут вместе, а значит, наши желания будут сбываться быстро и абсолютно все знаки ожидают радости взаимной любви и чувственности. Поэтому единственная рекомендация — замечать хорошее и благодарить Вселенную за такой опыт.
Как загадывать желание в особенную дату 22.02.2022: советы от астролога, как провести день
Гороскоп на сегодня — 21 февраля 2022 — от астролога Юлии Мартыненко
Гороскоп на сегодня — 21 февраля 2022 — гласит: в понедельник, Луна будет в знаке общительных Весов, поэтому день идеален для важных переговоров, дружеских посиделок и посещения красивых мест. Весы находятся под управительством планеты Венера — грех провести этот день в унынии. Выберите красивое место, в котором еще не были, приготовьте вкусный ужин или посетите галерею. Красота — кредо дня!
Когда ретроградный Меркурий 2022: даты и предостережения
Юлия Мартыненко, астролог, автор курса «Астрология как стиль жизни» (@julie_martynenko)
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