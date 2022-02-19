Гороскоп на сегодня — 19 февраля 2022 — уже на сайте Нового канала! Читай прогноз на воскресенье от астролога Юлии Мартыненко (@julie_martynenko)

Нам предстоит очень насыщенная неделя с акцентами эффекта бумеранга – все действия будут возвращаться в двукратном размере, независимо от того, положительные они или отрицательные. Причиной являются энергии Полнолуния – дни подведения итогов за последние полгода. Будет очень интересно!

Гороскоп на неделю с 14 по 20 февраля: кому сложные испытания, а кому – любовные приключения

Периоду с 14 по 20 февраля 2022 можно дать название – «Неделя сбывшихся желаний». Подробности на сегодня — в прогнозе.

Гороскоп на сегодня — 19 февраля 2022 — от астролога Юлии Мартыненко

Гороскоп на сегодня — 19 февраля 2022 — гласит: подумайте, чего бы вам хотелось, чтобы чувствовать себя полноценно счастливым. Воплощайте в жизнь, соединение Венеры и Марса этому будут способствовать, главное – набраться смелости и взять от жизни то, что вам действительно нужно.

Благоприятный день для развлечений, изучения новых мест, разговоров с друзьями и в компаниях. Главная задача субботы – гармония между собой и другими людьми.

Юлия Мартыненко, астролог, автор курса «‎Астрология как стиль жизни» (@julie_martynenko)

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