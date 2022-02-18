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Гороскоп на сегодня — 18 февраля 2022: День удач и продуктивности

Гороскоп на сегодня 18 февраля 2022 от астролога Юлии Мартыненко

Гороскоп на сегодня — 18 февраля 2022 — уже на сайте Нового канала! Читай прогноз на воскресенье от астролога Юлии Мартыненко (@julie_martynenko)

Нам предстоит очень насыщенная неделя с акцентами эффекта бумеранга – все действия будут возвращаться в двукратном размере, независимо от того, положительные они или отрицательные. Причиной являются энергии Полнолуния – дни подведения итогов за последние полгода. Будет очень интересно!

Гороскоп на неделю с 14 по 20 февраля: кому сложные испытания, а кому – любовные приключения

Периоду с 14 по 20 февраля 2022 можно дать название – «Неделя сбывшихся желаний». Подробности на сегодня — в прогнозе.

Гороскоп на сегодня — 18 февраля 2022 — от астролога Юлии Мартыненко

Гороскоп на сегодня 18 февраля 2022 от астролога Юлии Мартыненко

Гороскоп на сегодня — 18 февраля 2022 — гласит: Солнце переходит в знак мечтательных и романтичных Рыб. Захочется перемен. Все же, составление карты желаний и прочих списков, я советую сделать со 2 марта, когда Луна будет растущей.

В этот же день две планеты Юпитер и Уран будут сходиться в гармоничном аспекте и дадут стимул работе с другими людьми, плодотворное обсуждение важных вопросов. В целом, пятница будет удачной и продуктивной, но вечером злоупотреблять спиртными напитками я не рекомендую, могут быть тяжелые последствия.

Гороскоп на сегодня 18 февраля 2022 от астролога Юлии Мартыненко

Юлия Мартыненко, астролог, автор курса «‎Астрология как стиль жизни» (@julie_martynenko)

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