Гороскоп на месяц: что принесет солнце в рыбах каждому знаку зодиака

С 18 февраля и до 20 марта, яркое солнце переходит в знак Рыбы. До этого, мы больше месяца наслаждались креативом, свободой и новыми идеями, благодаря Водолею, а сегодня, по-настоящему узнаем, что такое мир романтики и интуиции

Рыбы – самый загадочный знак зодиака. Стихия – вода. Это про таинственность, загадочность, мечтательность и будущее. Рыбы могут приспособиться к любым обстоятельствам и коллективу, благодаря текучести и легкости воды. Знак управляется планетой Нептун и наделяет своих обладателей сильной интуицией и яркими сновидениями. Не зря говорят, рожденные под знаком Рыб могут предсказывать будущее или видеть вещие сны.

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Период с 18 февраля по 20 марта отличается не только переходом Солнца в знак Рыбы, но еще и соединением с Юпитером – самой щедрой планетой Солнечной системы. Вспомните события, которые происходили с вами в феврале 2010 года – есть большая вероятность, что все повторится. Приятные перемены, реализация задуманного будут идти за вами по пятам. Также, рекомендую загадывать желания, соединение очень благотворно для тех, кто умеет желать сердцем.

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В это время, особенно хорошо будут себя чувствовать знаки водной стихии – Рыбы, Раки, Скорпионы. Целый месяц им будет благоволить удача. А также, земной – Тельцы, Девы, Козероги – не упускайте шанс улучшить свою жизнь и скажите «Да» возможностям.

Близнецам и Стрельцам нужно приложить усилия, чтобы задуманное сбывалось, а еще – обратить внимание на здоровье.

Овны и Водолеи – расслабьтесь и торопитесь, не спеша.

А Весам и Львам будет дан шанс исправить ошибки прошлого.