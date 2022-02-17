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Гороскоп на сегодня — 17 февраля 2022: День работы над ошибками

Гороскоп на сегодня 17 февраля 2022 от астролога Юлии Мартыненко

Гороскоп на сегодня — 17 февраля 2022 — уже на сайте Нового канала! Читай прогноз на воскресенье от астролога Юлии Мартыненко (@julie_martynenko)

Нам предстоит очень насыщенная неделя с акцентами эффекта бумеранга – все действия будут возвращаться в двукратном размере, независимо от того, положительные они или отрицательные. Причиной являются энергии Полнолуния – дни подведения итогов за последние полгода. Будет очень интересно!

Гороскоп на неделю с 14 по 20 февраля: кому сложные испытания, а кому – любовные приключения

Периоду с 14 по 20 февраля 2022 можно дать название – «Неделя сбывшихся желаний». Подробности на сегодня — в прогнозе.

Гороскоп на сегодня — 17 февраля 2022 — от астролога Юлии Мартыненко

Гороскоп на сегодня 17 февраля 2022 от астролога Юлии Мартыненко

Гороскоп на сегодня — 17 февраля 2022 — гласит: тебя ждет день работы над ошибками. Луна будет в знаке строгой и правильной Девы, а значит, мы захотим навести порядки в делах: на работе, в офисе, в квартире.

Если у вас еще нет ежедневника – самое время завести. Энергии дня будут этому способствовать. Кроме того, следите за своими мыслями, могут быть инсайты, а вопросы, которые не давали вам покоя накануне – наконец-то решатся самым лучшим образом.

Гороскоп на сегодня 17 февраля 2022 от астролога Юлии Мартыненко

Юлия Мартыненко, астролог, автор курса «‎Астрология как стиль жизни» (@julie_martynenko)

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