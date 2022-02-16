Гороскоп на сегодня — 16 февраля 2022 — уже на сайте Нового канала! Читай прогноз на воскресенье от астролога Юлии Мартыненко (@julie_martynenko)

Нам предстоит очень насыщенная неделя с акцентами эффекта бумеранга – все действия будут возвращаться в двукратном размере, независимо от того, положительные они или отрицательные. Причиной являются энергии Полнолуния, которое произойдет сегодня, 16 февраля – дни подведения итогов за последние полгода. Будет очень интересно!

Гороскоп на неделю с 14 по 20 февраля: кому сложные испытания, а кому – любовные приключения

Периоду с 14 по 20 февраля 2022 можно дать название – «Неделя сбывшихся желаний». Подробности на сегодня — в прогнозе.

Гороскоп на сегодня — 16 февраля 2022 — от астролога Юлии Мартыненко

Гороскоп на сегодня — 16 февраля 2022 — гласит: в День Полнолуния во Льве – сможете сделать то, что давно не получалось. Кроме того, не забывайте, что Полнолуние – это эмоционально тяжелый день, когда мы склонны к агрессии. Попытайтесь держать себя в руках, контролировать слова, независимо от происходящего, а провокации будут, ведь Лев – гордый знак, не исключено, что ситуации будут касаться вашего имущества, статуса или положения в обществе.

Главная задача дня и последующего месяца – научиться строить мосты, договариваться с людьми, создавать дружественные союзы и работать в команде. И это будет легко сделать, ведь планеты Венера и Марс сейчас в соединении – а это про любовь. То есть мы должны решать вопросы мирно, через любовь.

Юлия Мартыненко, астролог, автор курса «‎Астрология как стиль жизни» (@julie_martynenko)

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