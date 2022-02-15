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Гороскоп на сегодня — 15 февраля 2022: День, коли здійснюються всі мрії

Гороскоп на сегодня 15 февраля 2022 от астролога Юлии Мартыненко

Гороскоп на сегодня — 15 февраля 2022 — уже на сайте Нового канала! Читай прогноз на воскресенье от астролога Юлии Мартыненко (@julie_martynenko)

Нам предстоит очень насыщенная неделя с акцентами эффекта бумеранга – все действия будут возвращаться в двукратном размере, независимо от того, положительные они или отрицательные. Причиной являются энергии Полнолуния, которое произойдет 16 февраля – дни подведения итогов за последние полгода. Будет очень интересно!

Гороскоп на неделю с 14 по 20 февраля: кому сложные испытания, а кому – любовные приключения

Периоду с 14 по 20 февраля 2022 можно дать название – «Неделя сбывшихся желаний». Подробности на сегодня — в прогнозе.

Гороскоп на сегодня — 15 февраля 2022 — от астролога Юлии Мартыненко

Гороскоп на сегодня 15 февраля 2022 от астролога Юлии Мартыненко

Гороскоп на сегодня — 15 февраля 2022 — гласит: Меркурий – планета знаний, разговоров и разума перейдет в знак Водолея, и нам захочется больше говорить о будущем: планировать поездки, покупки недвижимости, свадьбы, рождения детей, новые проекты, словом все-все, что способно повлиять на нашу жизнь.

Все чаще мы будем анализировать свою жизнь и понимать, что хотим поменять и в какую сторону. Не исключено, что с ноября по январь вы уже были недовольны либо работой, либо отношениями, но бездействовали. Так вот сейчас – все карты в руки, ведь скоро Полнолуние, а это пик энергии, когда сама природа подталкивает нас к завершению. 

Гороскоп на сегодня 15 февраля 2022 от астролога Юлии Мартыненко

Юлия Мартыненко, астролог, автор курса «‎Астрология как стиль жизни» (@julie_martynenko)

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