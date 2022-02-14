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С Днем святого Валентина: поздравления в прозе

привітання з Днем святого Валентина

Поздравления с Днем святого Валентина в прозе — выбор тех, кто хочет отличаться. Стихи и картинки не добавят душевности. А вот текст, написанный от руки, или сообщение в переписке точно запомнится. Бывает, что сложно сформулировать мысли красиво … Мы поможем тебе составить текст поздравления с Днем святого Валентина своими словами. Выбирай и отправляй своим ближайшим!

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Поздравления с Днем святого Валентина в прозе

С Днем святого Валентина! Ты особенный человек для меня. Всегда помни об этом, даже когда я не в настроении. В День всех влюбленных хочу еще раз  напомнить, что люблю тебя. Возможно, я не так часто демонстрирую свои чувства, но знай, что ты моя вторая половина. И всегда будешь на первом месте.

С Днем святого Валентина поздравления в прозе

Любимый (-ая), поздравляю тебя с Днем святого Валентина! Знай, что я обожаю проводить с тобой время, люблю наши душевные разговоры, наши дерзкие планы о будущем. Я люблю, когда ты готовишь, когда мы гуляем, когда делимся друг с другом самым сокровенным. Признаюсь, я смотрю на тебя, когда ты спишь. Шутка, конечно. Люблю тебя!

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С днем святого Валентина в прозе

Любимая (-ый), с Днем святого Валентина! Давай начнем наш новый год любви без испанских страстей. Мне нравится быть вместе с тобой, нравится, как мы друг друга дополняем, как учимся друг у друга. Но пожелаю нам терпения и взаимоуважения. Пусть этот год станет особенным для нас, пусть наши отношения окрепнут.

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поздравления с Днем святого Валентина

С Днем святого Валентина! Пусть любовь будет крепкой и настоящей, согревает в минуты невзгод и поддерживает в любых жизненных ситуациях. Нашедшим свою половинку ― сохранить и ценить ее, тем, кто еще не встретил любимого человека обязательно его найти!

С Днем святого Валентина своими словами

Сегодня наш день, день влюбленных. Хочу тебя поздравить, и пожелать нам обоим множество романтичных и приятных моментов, совместных воспоминаний, и ярких эмоций. Пусть этот день с каждым годом напоминает нам о нашей крепкой любви, и укрепляет наши отношения. С праздником!

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Фото — pixabay.com

 

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