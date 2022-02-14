Лунный календарь на февраль 2022: благоприятные дни для дел

Уверены, что на февраль уже запланировано много важных дел, новых начинаний и встреч. Но, чтобы все задуманное сбывалось, нужно учитывать фазы луны. Чтобы вычислить благоприятные дни в феврале 2022 года, тебе не нужно сидеть по вечерам у окна и наблюдать за тем, как изменяются его фазы. Просто сохрани себе наш лунный календарь дел на февраль 2022 года. Он проведет тебя через благоприятные дни для всех твоих начинаний

Фазы луны в феврале 2022 года:

Молодая Луна — 1 февраля 2022 года.

Растущая Луна — 2-15 февраля 2022 года.

Полнолуние — 16 февраля 2022 года.

Убывающая Луна — 17-28 февраля 2022 года.

Лунный календарь на февраль 2022 года: благоприятные дни для дел

В феврале 2022 г. важные дела можно планировать в течение месяца. 1, 7, 9, 17, 22, 24 февраля – те числа, которые идеально подойдут для успеха в новых начинаниях. Астрологи отмечают, что в эти дни следует ожидать приток положительной энергии, способствующей профессиональной деятельности, бизнесу и любовным делам.

Лунный календарь на февраль 2022 года: неблагоприятные дни для дел

А вот дней, в которые следует притормозить с важными делами, в феврале совсем мало. 16 и 26 февраля 2022 года будут сильно влиять на эмоциональное состояние людей. А, как известно, иногда эмоции – не лучший союзник в принятии решений или ведении деловых переговоров. Лучше отложите все дела на другие дни, потому что существует риск попадания в неприятные ситуации.

Фото: iStock

Читай также:

Что ждёт Украину? Гороскоп на 2022 год для нашей страны

Финансовый гороскоп на 2022 год для всех знаков Зодиака