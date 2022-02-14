Гороскоп на сегодня — 14 февраля 2022 — уже на сайте Нового канала! Читай прогноз на воскресенье от астролога Юлии Мартыненко (@julie_martynenko)

Гороскоп на День святого Валентина: чего ждут разные знаки Зодиака

Нам предстоит очень насыщенная неделя с акцентами эффекта бумеранга – все действия будут возвращаться в двукратном размере, независимо от того, положительные они или отрицательные. Причиной являются энергии Полнолуния, которое произойдет 16 февраля – дни подведения итогов за последние полгода. Будет очень интересно!

Гороскоп на неделю с 14 по 20 февраля: кому сложные испытания, а кому – любовные приключения

Периоду с 14 по 20 февраля 2022 можно дать название – «Неделя сбывшихся желаний». Подробности на сегодня — в прогнозе.

Гороскоп на сегодня — 14 февраля 2022 — от астролога Юлии Мартыненко

Гороскоп на сегодня — 14 февраля 2022 — гласит: в День Влюбленных звезды будут максимально благосклонны к нам. Именно с 14 февраля две планеты женской и мужской энергии – Венера и Марс начинают свой тандем соединения, который продлится до 10 марта. Это период, когда наши желания будут активно воплощаться в жизнь. Не бойтесь мечтать и говорить о том, чего хочется на самом деле – вас услышат. Лучшего времени для активных действий и смелых перемен в жизни трудно и придумать.

Все же, в понедельник будет одно «но» — могут быть высказанные недовольства со стороны партнера, если вы вдруг не угадали с подарком или все пошло не так как хотелось. Главное – не создавать из этого скандал и помнить, что праздник – это всего лишь социальный повод сказать «люблю». Намного важнее то, чем ваши отношения наполнены ежедневно. Будьте мудрыми и выстраивайте правильный фокус.

Юлия Мартыненко, астролог, автор курса «‎Астрология как стиль жизни» (@julie_martynenko)

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