Гороскоп на неделю с 14 по 20 февраля 2022 для всех знаков зодиака

Предупрежден – значит, вооружен! Наш китайский гороскоп на 2022 год по году рождения расскажет тебе, чего ждать от ближайших двенадцати месяцев. Кроме того, на страницах Нового канала ты также можешь найти финансовый гороскоп на 2022 и общий гороскоп на 2022. А сейчас читай наш гороскоп на неделю с 14 по 20 февраля для всех знаков зодиака и узнай, какие сюрпризы звезды подготовили для тебя на ближайшие семь дней

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Гороскоп на неделю с 14 по 20 февраля: Овен (21 марта – 20 апреля)

Овны давно мечтали о спокойствии. И наконец-то его получат! Гороскоп на неделю с 14 по 20 февраля прогнозирует представителям этого знака Зодиака абсолютную перезагрузку. Вы будете чувствовать себя умиротворенно, расслаблено. Не читайте новости с заголовками в духе «Человечество вымирает! Шанса выжить нет ни у кого». Пусть хоть Земля остановится, плюйте на все. Вы заслужили недельку для «проветривания мозгов».

Гороскоп на неделю с 14 по 20 февраля: Телец (21 апреля – 21 мая)

Для Тельцов эта неделя станет неделей испытаний – и в рабочей сфере, и на любовном фронте. Согласно гороскопу на неделю, с 14 по 20 февраля представители этого знака Зодиака будут сталкиваться с ситуациями, в которых очень сложно сдержать эмоции и не наговорить лишнего. Совет: как только почувствуете, что между вами и второй половинкой назревает конфликт, отступите. Доказательство правоты не принесет радости, а отношения испортятся. Не рекомендуем вступать в перепалки с начальством и коллегами, панибратство тоже будет лишним.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 февраля: Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецов ждет очень удачная неделя! Гороскоп на неделю с 14 по 20 февраля прогнозирует представителям этого знака Зодиака продвижения на работе и успехи на любовном фронте. Каждое утро составляйте план на день и четко ему следуйте. Последовательные действия и взвешенные решения принесут вам немало пользы. Не бойтесь делиться своими идеями, на этой неделе вы не будете обделены поддержкой. Обаяние станет вашим главным козырем. Сходите на свидание вслепую, если одиноки, или устройте второй половинке романтик. Будете удивлены результатом!

Гороскоп на неделю с 14 по 20 февраля: Рак (22 июня – 22 июля)

Ракам придется ой как нелегко. Согласно гороскопу на неделю с 14 по 20 февраля представители этого знака Зодиака будут испытывать постоянное раздражение и резкие перепады эмоций. Это может негативно сказаться на отношениях не только с коллегами и начальством, но и с близкими людьми. Совет: забудьте о кофе по утрам, лучше возьмите в привычку начинать день с травяного чая. Он поможет успокоить нервы.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 февраля: Лев (23 июля – 22 августа)

У-ля-ля, Львов ждут любовные приключения! Гороскоп на неделю с 14 по 20 февраля прогнозирует представителям этого знака зодиака начало служебного романа. Голову может вскружить и новенький сотрудник, и давний коллега. Большая вероятность попасть в любовный треугольник, поэтому будьте бдительны: не отвечайте на флирт, если не хотите продолжения.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 февраля: Дева (23 августа – 23 сентября)

Девам на этой неделе нужно взять свои эмоции под жесткий контроль. Согласно гороскопу на неделю с 14 по 20 февраля представители этого знака зодиака будут склонны преувеличивать проблемы, параноить. Дышите глубже, то, что у вас болит нога – не признак смертельной болезни. Не нервируйте себя и не выводите окружающих необоснованной паникой.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 февраля: Весы (24 сентября – 23 октября)

Весы, вас ждет благоприятный период для решения самых важных задач. Гороскоп на неделю с 14 по 20 февраля прогнозирует представителям этого знака зодиака целый ряд ситуаций, в которых придется отстаивать свои идеи, доказывать правоту. Идите до конца, даже если оппонент в споре – начальник. Он оценит ваш стержень и начнет еще больше вас уважать.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 февраля: Скорпион (24 октября – 21 ноября)

Скорпионы, обратите внимание на финансы! Согласно гороскопу на неделю с 14 по 20 февраля представители этого знака Зодиака будут успешно решать все вопросы, связанные с деньгами. Благодаря вашей удачливости доходы (личные и корпоративные) будут расти как на дрожжах, а расходы сведутся к минимуму. Если вы давно планировали крупную покупку, самое время! Есть вероятность нарваться на бешенный sale.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 февраля: Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Стрельцы, неделя обещает быть очень интересной. Готовьтесь! Гороскоп на неделю с 14 по 20 февраля прогнозирует представителям этого знака Зодиака несколько полезных деловых знакомств, которые в дальнейшем благоприятно повлияют на карьерный рост. Есть вероятность, что даже короткое путешествие в этот период закончится любовной интрижкой. А перерастет ли она во что-то большее, зависит только от вас!

Гороскоп на неделю с 14 по 20 февраля: Козерог (22 декабря – 20 января)

Творческому потенциалу Козерогов пора выйти наружу! Согласно гороскопу на неделю с 14 по 20 февраля представители этого знака зодиака будут удивлять себя и окружающих оригинальными способами решения проблем. Даже тех, над которыми другие долго ломают голову. Если вы давно мечтали создать свой проект, но никак не могли «нащупать почву», период с 8 по 14 февраля подходит идеально. Вдохновение может настигнуть вас в любое время ив любом месте. Носите с собой маленький блокнотик и записывайте все идеи, чтобы не забыть. Одна из них точно выгорит!

Гороскоп на неделю с 14 по 20 февраля: Водолей (21 января – 18 февраля)

Водолеев ждет очень суетливый период. Гороскоп на неделю с 14 по 20 февраля прогнозирует представителям этого знака Зодиака много рутинных дел из разряда «не стоило откладывать на завтра». Но не переживайте! В вашей жизни появится «добрый волшебник» – старый знакомый или новый для вас человек, который окажет поддержку и поможет разгрести рабочие завалы.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 февраля: Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Рыб ждет головокружительная неделя! Согласно гороскопу на неделю с 14 по 20 февраля любые начинания представителей этого знака Зодиака будут заканчиваться успехом. Начальство нарадоваться не сможет вашей креативности и жажде экспериментов, а вторая половинка – романтическим жестам. Велика вероятность, что в конце недели вы отправитесь в большое путешествие. И запомнится оно надолго!

Фото: IStock