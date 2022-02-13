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Гороскоп на сегодня — 13 февраля 2022: День релакса и расслабления

Гороскоп на сьогодні — 13 лютого 2022:

Гороскоп на сегодня — 13 февраля 2022 — уже на сайте Нового канала! Читай прогноз на воскресенье от астролога Юлии Мартыненко (@julie_martynenko)

Вторая неделя февраля будет абсолютно не похожей на первую, ведь наконец-то планеты Венера и Меркурий начали свое директное движение. Это ощутит каждый: прилив сил, желание незамедлительно действовать и двигаться к цели. Марс, перешел в знак земного и правильного Козерога, что добавляет действиям рациональности и постепенности.

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Данная неделя будто возвращает нас к реальности. В январе мы переживали еще период прошлого, зато теперь, уверенно смотрим в будущее.

Гороскоп на сегодня — 13 февраля 2022 — от астролога Юлии Мартыненко

Гороскоп на сегодня

Гороскоп на сегодня — 13 февраля 2022 — гласит: тебя ждет время релакса и расслабления. Захочется неспешно провести день в обнимку с подушкой и душевным фильмом. Не отказывайте себе в удовольствии, восстановите силы перед новой рабочей неделей. Максимум, что позволяется – прописать планы и купить подарки любимым ко Дню Валентина. Энергии дня будут способствовать романтическому настроению и удовольствиям.

Гороскоп на сегодня 13 февраля 2022 от астролога Юлии Мартыненко

Юлия Мартыненко, астролог, автор курса «‎Астрология как стиль жизни» (@julie_martynenko)

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