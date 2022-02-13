Куда пойти на День святого Валентина, если ты без пары?

День святого Валентина для тех, кто без пары – нервный период. Вокруг романтический флер, сладкие приветствия, толпы в магазинах и так много акцента на любви, что немного кружится в голове. Кажется, что если ты один – то совсем одинок. Но ведь мы знаем, что это совсем не так.

Как провести День всех влюбленных, если ты без пары? Есть варианты! И сейчас мы сдадим тебе все явки и пароли.

Домашние посиделки под Американское независимое кино

Совершенно не обязательно сидеть и скучать, что ты без пары. Устрой себе идеальный вечер с американским независимым кино! Эти фильмы всегда отличаются от тех, которые снимали в Голливуде: здесь другая стилистика съемки, интересные цвета в кадре, к тому же снимаются здесь не всегда профессиональные актеры.

Чтобы ты лучше понял, что такое американское независимое кино, советуем посмотреть такие киноленты: «Малхолланд Драйв», «Красная ракета», «Звук металла», «Проект Флорида», «Три билборда на границе Еббинга, Миссури».

День мечты

Первый вариант — взять выходной на работе и махнуть в другой город! Но мы понимаем, что из-за пандемии и сложной ситуацией с заболеваемостью, ты можешь не захотеть так рисковать. Поэтому предлагаем альтернативу — устроив идеальный для себя день в своем городе. К примеру, проснуться без будильника, сходить на массаж или тренировку, позавтракать в любимом кафе. Насладиться лучшим видом на заснеженный Киев со смотровой площадки ЦУМа и провести вечер с друзьями по интересным разговорам. Идеальный день состоит из простых вещей, которые вдохновляют нас улыбаться и быть счастливее.

У вас тоже есть этот список – те вроде бы мелкие желания, которые мы часто оставляем на потом. Их очередь наступила!

Вечерний СПА-салон

Хотя 14 февраля это понедельник, ты имеешь право на отдых, чтобы почувствовать себя красивой и расслабленной. Купи себе сертификат на несколько часов СПА-массажа, поплавай в бассейне и насладись китайским чаем в конце. В интернете ты найдешь довольно много акционных предложений такого плана.

Если же СПА-салон кажется тебе дорогим удовольствием – устрой его у себя дома. Прими ванну, зажги свечи, включи свою любимую музыку, завари вкусный чай и нарежь ассорти из фруктов. Удовольствие гарантируем!

Куда поехать на День святого Валентина

Вечерний марафон кинопремьер

Еще один вариант, как провести День Валентина самому и не унывать – купи билеты на сразу несколько фильмов на один вечер! К 14 февраля уже выйдет много новых кинолент, так что выбрать будет из чего. Вариантами могут стать комедия с Дженнифер Лопес «Выйди из меня» и украинская комедия «Лучшие выходные». А вообще, гораздо больше вариантов находи в нашем материале – что посмотреть в феврале – кинопремьеры 2022 года.

Поездка в приют для животных

Если у тебя тает сердце от бездомных животных, ты можешь подарить им любовь в День святого Валентина. Приютов десятки – гугли и выбирай тот, что по душе. Если координаторы-волонтеры будут благодарны корму и помощи, то котики и собачки – вниманию, ласке. Погонять с радостными щенками по снегу, принести добро и перезагрузиться самой – классный отдых на 14 февраля.

Пусть выходные пройдут на 100%.

Фото — iStock

Читай также:

Фільми на День Святого Валентина: що подивитися на Новому каналі

«Друзья» рекомендуют: 7 крутых идей для свидания на День святого Валентина