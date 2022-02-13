день святого валентина факты о празднике

Уже очень скоро все романтические места будут переполнены влюбленными парочками. Ведь нас ждет День святого Валентина! Уверены, ты уже готовишься к этому восхитительному празднику. И чтоб тебе было еще волнительнее его ожидать, мы собрали несколько интересных фактов о Дне всех влюблённых. Это поистине захватывающе!

1) Хоть как банально это не будет звучать, но символом Дня влюбленных являются красные розы. Но навряд ли ты знаешь, почему! Существует легенда об Афродите, которая, спеша к своему возлюбленному, наступила на куст белых роз. Из-за острых шипов, которыми богиня любви исколола ногу, выступила кровь и цветы мгновенно превратились в красные.

2) Почти 50 миллионов роз продаются накануне и на протяжении Дня влюбленных. И это — только роз! Представь, сколько же тогда в целом покупают цветов в этот день?

3) Ежегодно прибыль от продажи шоколада и сладостей в День святого Валентина составляет приблизительно 1011 миллиардов долларов. Так что, девушки, следует открывать не салоны красоты, а магазины с выпечкой и кондитерскими изделиями! Хотя бы на день.

4) В Иране и Саудовской Аравии День всех влюбленных… запрещен! А пытающиеся его отпраздновать, попадая на глаза местным полицейским, вынуждены заплатить большой штраф.

5) Достаточно странная традиция существует в Нидерландах. Девушка в этот день может сделать своему парню предложение руки и сердца, а в случае отказа он вынужден презентовать любимой платье из шёлка. Любопытно, а работает ли это в Украине? Можешь попробовать!

6) В Финляндии люди, не встретившие еще вторую половинку, называют День святого Валентина праздником друзей. Поэтому те, кто не имеет пары, здесь не расстраиваются от количества сердечек вокруг, а, не обращая на них внимания, идут отмечать с друзьями собственный праздник.

7) В Британии в День влюбленных покупают подарки и валентинки своим… домашним животным! Прекрасная идея, не правда ли?

8) В римо-католической церкви Святой Валентин считается покровителем душевнобольных. Поэтому в Германии 14 февраля все клиники украшают красными лентами.

9) Валентинки занимают 2-е место в мире как самые популярные открытки! На первой ступеньке — открытки рождественские.

10) Самой дорогой открыткой на День влюблённых была валентинка для Марии Каллас от Аристотеля Онассиса. В 60-тых годах она стоила 300 тысяч долларов, а все – из-за драгоценных камней, которыми была украшена!

Фото: istock

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