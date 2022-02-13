Новый каналG.spaceНовости

10 интересных фактов о Дне святого Валентина

день всех влюбленных 2021

Уже очень скоро все романтические места будут переполнены влюбленными парочками. Ведь нас ждет День святого Валентина! Уверены, ты уже готовишься к этому восхитительному празднику. И чтоб тебе было еще волнительнее его ожидать, мы собрали несколько интересных фактов о Дне всех влюблённых. Это поистине захватывающе!

1) Хоть как банально это не будет звучать, но символом Дня влюбленных являются красные розы. Но навряд ли ты знаешь, почему! Существует легенда об Афродите, которая, спеша к своему возлюбленному, наступила на куст белых роз. Из-за острых шипов, которыми богиня любви исколола ногу, выступила кровь и цветы мгновенно превратились в красные.

день святого валентина факты о празднике

2) Почти 50 миллионов роз продаются накануне и на протяжении Дня влюбленных. И это — только роз! Представь, сколько же тогда в целом покупают цветов в этот день?

день всех влюбленных

3) Ежегодно прибыль от продажи шоколада и сладостей в День святого Валентина составляет приблизительно 1011 миллиардов долларов. Так что, девушки, следует открывать не салоны красоты, а магазины с выпечкой и кондитерскими изделиями! Хотя бы на день.

день всех влюбленных 2021

4) В Иране и Саудовской Аравии День всех влюбленных… запрещен! А пытающиеся его отпраздновать, попадая на глаза местным полицейским, вынуждены заплатить большой штраф.

день святого валентина

5) Достаточно странная традиция существует в Нидерландах. Девушка в этот день может сделать своему парню предложение руки и сердца, а в случае отказа он вынужден презентовать любимой платье из шёлка. Любопытно, а работает ли это в Украине? Можешь попробовать!

день всех влюбленных 2021

6) В Финляндии люди, не встретившие еще вторую половинку, называют День святого Валентина праздником друзей. Поэтому те, кто не имеет пары, здесь не расстраиваются от количества сердечек вокруг, а, не обращая на них внимания, идут отмечать с друзьями собственный праздник.

день всех влюбленных 2021

7) В Британии в День влюбленных покупают подарки и валентинки своим… домашним животным! Прекрасная идея, не правда ли?

день всех влюбленных 2021

8) В римо-католической церкви Святой Валентин считается покровителем душевнобольных. Поэтому в Германии 14 февраля все клиники украшают красными лентами.

день всех влюбленных 2021

9) Валентинки занимают 2-е место в мире как самые популярные открытки! На первой ступеньке — открытки рождественские.

день святого валентина 2021

10) Самой дорогой открыткой на День влюблённых была валентинка для Марии Каллас от Аристотеля Онассиса. В 60-тых годах она стоила 300 тысяч долларов, а все – из-за драгоценных камней, которыми была украшена!

Фото: istock

Читай также:

Как устроить романтический вечер на День Святого Валентина

gspace день святого валентина модные новости новости моды
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь