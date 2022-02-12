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Гороскоп на сегодня — 12 февраля 2022: День общения с семьей и путешествий

Гороскоп на сегодня 12 февраля 2022 от астролога Юлии Мартыненко

Гороскоп на сегодня — 12 февраля 2022 — уже на сайте Нового канала! Читай прогноз на субботу от астролога Юлии Мартыненко (@julie_martynenko)

Вторая неделя февраля будет абсолютно не похожей на первую, ведь наконец-то планеты Венера и Меркурий начали свое директное движение. Это ощутит каждый: прилив сил, желание незамедлительно действовать и двигаться к цели. Марс, перешел в знак земного и правильного Козерога, что добавляет действиям рациональности и постепенности.

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Данная неделя будто возвращает нас к реальности. В январе мы переживали еще период прошлого, зато теперь, уверенно смотрим в будущее.

Гороскоп на сегодня — 12 февраля 2022 — от астролога Юлии Мартыненко

Гороскоп на сегодня 12 февраля 2022 от астролога Юлии Мартыненко

Гороскоп на сегодня — 12 февраля 2022 — гласит: суббота – небольшое продолжение пятницы. Если 11 февраля у вас были важные разговоры с партнером, будьте готовы увидеть результаты. Многие решат двигаться в новом направлении вместе, начнут смело строить планы на будущее. Положительный результат скажет о том, что вас услышали.

А в целом, день очень семейный. Луна находится в знаке Рака благоприятно повидаться с родственниками, организовать совместные поездки и путешествия.

Гороскоп на сегодня 12 февраля 2022 от астролога Юлии Мартыненко

Юлия Мартыненко, астролог, автор курса «‎Астрология как стиль жизни» (@julie_martynenko)

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