Гороскоп на сегодня — 11 февраля 2022 — уже на сайте Нового канала! Читай прогноз на пятницу от астролога Юлии Мартыненко (@julie_martynenko)

Вторая неделя февраля будет абсолютно не похожей на первую, ведь наконец-то планеты Венера и Меркурий начали свое директное движение. Это ощутит каждый: прилив сил, желание незамедлительно действовать и двигаться к цели. Марс, перешел в знак земного и правильного Козерога, что добавляет действиям рациональности и постепенности.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 февраля: Козерогам – успехи в амурных делах, Стрельцам – пинок к действиям

Данная неделя будто возвращает нас к реальности. В январе мы переживали еще период прошлого, зато теперь, уверенно смотрим в будущее.

Гороскоп на сегодня — 11 февраля 2022 — от астролога Юлии Мартыненко

Гороскоп на сегодня — 11 февраля 2022 — гласит: тебя ждем день работы над личными отношениями. Вспомните ситуации, которые вы уже обсуждали с партнером 30 декабря, будет возможность пересмотреть решение, прийти к общему знаменателю. Меркурий в аспекте с Плутоном требует от нас научится отстаивать свою точку зрения и договариваться. Кто привык идти на поводу и во всем соглашаться – это ваше звездное время. Наберитесь смелости, жизнь любит ответственных и уверенных в себе.

Юлия Мартыненко, астролог, автор курса «‎Астрология как стиль жизни» (@julie_martynenko)

Читай также:

Гороскоп на февраль 2022 с учетом ретроградного Меркурия для всех знаков зодиака

Что ждёт Украину? Гороскоп на 2022 год для нашей страны