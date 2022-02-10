Гороскоп на сегодня — 10 февраля 2022 — уже на сайте Нового канала! Читай прогноз на четверг от астролога Юлии Мартыненко (@julie_martynenko)

Вторая неделя февраля будет абсолютно не похожей на первую, ведь наконец-то планеты Венера и Меркурий начали свое директное движение. Это ощутит каждый: прилив сил, желание незамедлительно действовать и двигаться к цели. Марс, перешел в знак земного и правильного Козерога, что добавляет действиям рациональности и постепенности.

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Данная неделя будто возвращает нас к реальности. В январе мы переживали еще период прошлого, зато теперь, уверенно смотрим в будущее.

Гороскоп на сегодня — 10 февраля 2022 — от астролога Юлии Мартыненко

Гороскоп на сегодня — 10 февраля 2022 — гласит: в первую половину дня вероятны дискуссии в работе и личной жизни. Люди будут склонны говорить правду о том, что им не нравится. Но в этом есть огромный плюс – можно сесть за стол переговоров и вместе продумать решение. Главное, не идите на поводу мимолетных эмоций злости, используйте это время для улучшения своих отношений с окружающими. Работа над ошибками – прекрасный повод без конфликта решить неурядицы.

Во второй половине дня продуктивность будет на высоком уровне, а вечер четверга рекомендуем провести в культурной обстановке. Посетите выставки, театры, кино. Это добавит положительных эмоций и воспоминаний в вашу жизнь.

Юлия Мартыненко, астролог, автор курса «‎Астрология как стиль жизни» (@julie_martynenko)

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