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День Валентина: Как сделать валентинку своими руками

Как сделать валентинку своими руками?

День святого Валентина – прекрасный повод напомнить о своих чувствах или выразить их впервые. И замечательный способ это сделать – валентинка своими руками. Ведь в нее ты вложишь не только слова, но еще душу и сердце. Неважно, встречаетесь вы всего месяц или женаты уже много лет – такую домашнюю открытку приятно получить любому.

Как сделать валентинку собственными руками? Новый канал тебе расскажет.

Как украсить дом валентинками

Если вы много работаете и не можете пойти праздновать День Валентина в кафе или ресторан, можно мило украсить вашу квартиру. Прекрасное украшение для дома можно сделать из валентинок и прищепок.

Как сделать валентинку своими руками?

Прикрепите несколько бумажных сердечек к нитке и растяните в комнате. Валентинки могут быть разных цветов и с украшениями. Сердечки разукрасьте или прикрепите на них ваши общие фото. К тому же, в комнате можно зажечь свечи, включить любимую музыку и приготовить что-нибудь легкое и вкусное.

Как сделать валентинку своими руками?

Валентинка-открытка

Самый простой вариант валентинки – плоская открытка из цветной бумаги. В интернете много подробных инструкций, которые помогут сделать такую красоту. Для примера: лист бумаги нужно согнуть и вырезать ножницами по контуру, оставив целой линию сгиба. На схеме ниже место сгиба обозначено стрелочкой и жирной линией.

Как сделать валентинку своими руками?

Еще одна идея – валентинка в технике оригами, которую можно сложить из цветной бумаги. Понадобится только чуть больше времени.

Как сделать валентинку своими руками?

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Ну, и отличным вариантом всегда остается классическая валентинка на половину листа А4. Купи цветную бумагу, сложи ее вдвое. Разрисуй сердцами, стрелами, губами. И напиши какую-нибудь смешную, но и романтическую фразу, выражающую твои чувства. Например: «Думаю о тебе 24 часа в сутки», «Таю от тебя, как зефир от пламени», «Как классно, что мы нашли друг друга», «Люблю тебя больше, чем спать, а поспать я люблю ооочень». Идею с фразами и рисунками добавляем из личного архива автора материала.

Как сделать валентинку своими руками?

Валентинка-десерт

Ну, и какой же Валентинов день без десерта! Если твой избранник любит сладенькое, то это именно тот праздник, когда можно порадовать любимого человека. Самый простой способ – сделать капкейки и украсить красным кремом, сердечками или трафаретами.

Как устроить романтический вечер на День Святого Валентина

Как сделать валентинку своими руками?

Как приготовить капкейки на День святого Валентина? Рецепт.

Для теста понадобится:

  • Масло сливочное – 100 г
  • Молоко – 120 мл
  • Мука – 200 г + немного разрыхлителя
  • Сахар – 150 г
  • Соль – одна щепотка
  • Яйца – 2 шт.
  • Замороженные ягоды/банан/кусочки шоколада

Для крема понадобится:

  • Сливочное масло – 200 г
  • Сахар – 200 г
  • Яйца – 5 шт.
  • Лимонный сок – 1 ст. л.
  • Качественный пищевой краситель

Все ингредиенты для теста смешай, в конце добавь начинку (замороженные ягоды/банан/кусочки шоколада). Выложи в формы для кексов, выпекай 30 мин. при температуре 180°C.

Как сделать валентинку своими руками?

Теперь приготовим крем. Масло взбей с сахаром с помощью блендера или миксера. Яйца вбивай по одному и продолжай взбивать. В конце добавь лимонный сок и пищевой краситель. Одними из самых качественных считаются краски американских производителей.

Когда капкейки будут готовы, дай им остыть около двух часов и затем сверху выложи крем, украшения, трафареты. Такая съедобная валентинка точно понравится каждому!

Как сделать валентинку своими руками?

Фото iStock

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