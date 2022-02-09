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Когда переводят часы на летнее время в 2022 году? Куда переводить стрелки?

когда переводят часы на летнее время 2021

В марте Украина традиционно переходит на летнее время. И хотя 4 марта 2021 года Верховная Рада Украины в первом чтении приняла проект Закона «Про исчисление времени в Украине», который отменяет сезонный перевод часов, пока изменения не случились, Украина продолжает перестраиваться на летний режим. Когда это произойдет, куда крутить стрелки и как помочь организму пережить стресс? Читайте в материале.

Когда переводят часы на летнее время?

Наш распорядок дня немного изменится 27 марта. А точнее —  в ночь с 26 на 27 марта. Часы нужно перевести на час вперед. Официально переход времени в Украине произойдет в 03:00

Важно! Большинство гаджетов переводит время автоматически. Так что не нужно в своем смартфоне, компьютере  и планшете менять настройки – все случится само собой и вовремя.

когда переводят часы Украина

А вот в механических часах придется подкрутить стрелки на час вперед. Если вы не уверены, перевелись ли ваши часы, проверить можно очень просто: с утра 27 марта вбейте в google запрос «Время в Украине»  и увидите правильные цифры.

Как пережить переход на летнее время?

Во-первых, пораньше лечь спать 26 марта.

Во-вторых, попозже встать 27 марта. В первый день нового режима дня врачи рекомендуют лечь спать на час-два раньше, чем обычно, чтобы дать организму отдохнуть по максимуму.

Фото — pixabay.com

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