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Гороскоп на сегодня — 9 февраля 2022: День смеха и положительных эмоций

Гороскоп на сегодня 9 февраля 2022 от астролога Юлии Мартыненко

Гороскоп на сегодня — 9 февраля 2022 — уже на сайте Нового канала! Читай прогноз на среду от астролога Юлии Мартыненко (@julie_martynenko)

Вторая неделя февраля будет абсолютно не похожей на первую, ведь наконец-то планеты Венера и Меркурий начали свое директное движение. Это ощутит каждый: прилив сил, желание незамедлительно действовать и двигаться к цели. Марс, перешел в знак земного и правильного Козерога, что добавляет действиям рациональности и постепенности.

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Данная неделя будто возвращает нас к реальности. В январе мы переживали еще период прошлого, зато теперь, уверенно смотрим в будущее.

Гороскоп на сегодня — 9 февраля 2022 — от астролога Юлии Мартыненко

Гороскоп на сегодня 9 февраля 2022 от астролога Юлии Мартыненко

Гороскоп на сегодня — 9 февраля 2022 — гласит: в среду Луна будет находится в знаке Близнецов, в аспекте с Меркурием и Плутоном – что идеально подходит для общения, начала обучения, курсов, переговоров, знакомств. Близнецы – легкий, воздушный знак, это добавит в день энергии смеха и положительных эмоций.

Также рекомендуем решить вопросы с работой, ели вы давно хотели поговорить с начальником о повышении, или узнать больше о ваших успехах на работе или в коллективе – энергии дня будут этому сопутствовать. Но легкомысленная среда совершенно не подходит для серьезных разговоров «по душам» – есть вероятность, что вас не услышат или проигнорируют.

Гороскоп на сегодня 9 февраля 2022 от астролога Юлии Мартыненко

Юлия Мартыненко, астролог, автор курса «‎Астрология как стиль жизни» (@julie_martynenko)

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