Гороскоп на сегодня — 8 февраля 2022 — уже на сайте Нового канала! Читай прогноз на вторник от астролога Юлии Мартыненко (@julie_martynenko)

Вторая неделя февраля будет абсолютно не похожей на первую, ведь наконец-то планеты Венера и Меркурий начали свое директное движение. Это ощутит каждый: прилив сил, желание незамедлительно действовать и двигаться к цели. Марс, перешел в знак земного и правильного Козерога, что добавляет действиям рациональности и постепенности.

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Данная неделя будто возвращает нас к реальности. В январе мы переживали еще период прошлого, зато теперь, уверенно смотрим в будущее.

Гороскоп на сегодня — 8 февраля 2022 — от астролога Юлии Мартыненко

Гороскоп на сегодня — 8 февраля 2022 — гласит: тебя ждет день смелости и нестандартных решений. Есть вероятность осуществлять нетипичные для себя действия, причем быстро и «на вчера». Кому-то, это добавит задора и сделает рутинную жизнь гораздо ярче, а кому-то – я правда порекомендую затаиться. Если вы привыкли планировать, а потом делать, поспешные решения не ваш конек – важные встречи перенесите на другой день. Если нет – будьте готовы к тому, что все пойдет не по плану.

Юлия Мартыненко, астролог, автор курса «‎Астрология как стиль жизни» (@julie_martynenko)

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