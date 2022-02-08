День Святого Валентина 2022: как устроить романтический вечер

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Мы подобрали для тебя несколько необычных идей для романтического вечера. Уверяю, это точно понравится твоей второй половинке.
День влюбленных у многих ассоциируется с валентинками, цветами и конфетами в виде сердечек. Но иногда такие романтические вечера хочется разнообразить чем-то креативным и интересным. Чтобы порадовать любимого человека, не обязательно тратить много денег, сил и времени. Достаточно просто включить фантазию и немного поэкспериментировать!
Психологи рекомендуют парам, как способ сближения, попробовать совместно нарисовать какую-нибудь картину. А мы предлагаем тебе немного интерпретировать их советы и, например, порисовать друг на друге. Эта идея станет прекрасным, а главное, креативным вариантом для романтического вечера. Только учти: чтобы не было неприятных «сюрпризов» на коже, приобрети специальные гипоаллергенные краски для боди-арта.
В день влюбленных прекрасной идеей для романтического вечера будет «пижама-пати». Просто запасись вкусным какао или вином, сладостями и скачай пару-тройку любимых мультиков или фильмов. Можно также устроить бой подушками! Ну, и, конечно же, не забудь, что главный дресс-код вашей вечеринки – это пижама, но, выбирая между уютной плюшевой моделью и сексуальной шелковой, остановись на последней. Увидишь, пижамная вечеринка закончится очень жарко!
Отличный способ расшевелить чувства – это просто потанцевать. Причем не на шумной вечеринке, а вдвоем где-нибудь в тихой уютной комнатке. Можно даже поэкспериментировать со стилем танца – это может быть огненный джаз или же чувственный нежный вальс. И обязательно облачитесь в нарядные одежды: они придадут вашему вечеру еще больше романтики!
Вместо того, чтобы банально вручить в красивой коробочке подарок на 14-е февраля, лучше покреативь и отправь свою вторую половинку на поиски сокровищ! Нарисуй карту со множеством загадок, маршрутов и препятствий. А в конце пути устрой какой-нибудь романтический сюрприз. Это может быть ужин при свечах, или же экстремальный прыжок с парашютом. С помощью такого квеста ты сделаешь праздник не только необычным, но и запоминающимся. Главное, прояви фантазию и ни в чем себя не ограничивай!
Устрой вместе со своей второй половинкой гастро-праздник у вас дома! Как насчет того, чтобы провести кулинарный поединок и посоревноваться в приготовлении какого-нибудь блюда, например, суши или праздничного торта? А самой приятной частью вашего романтического вечера станет поедание приготовленных вами вкусностей. Кстати, это неплохой способ проверить кулинарные способности твоего объекта симпатий.
Еще один квест на 14-е февраля – это письмо в будущее. Вы можете вместе со своей второй половинкой написать тайные послания. В них укажи, о чем мечтаешь и какой видишь свою жизнь через пять лет с этим человеком. После вместе спрячьте свои письма в бутылке и закопайте ее в саду или в каком-то другом тайном месте. И не забудьте спустя несколько лет откопать свой «клад»!
Пришло время пополнить вашу коллекцию фотографий новой партией романтических снимков. Проведите 14-е февраля на съемочной площадке в красивых нарядах, окунувшись в атмосферу сказки и романтики, которую создадут тематические декорации. Вы можете проявить фантазию и снять несколько интересных фотоисторий, например, о том, как познакомились.
Фото: IStock
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