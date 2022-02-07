Гороскоп на неделю с 7 по 13 февраля 2022 для всех знаков зодиака

Предупрежден – значит, вооружен! Наш китайский гороскоп на 2022 год по году рождения расскажет тебе, чего ждать от ближайших двенадцати месяцев. Кроме того, на страницах Нового канала ты также можешь найти финансовый гороскоп на 2022 и общий гороскоп на 2022. А сейчас читай наш гороскоп на неделю с 7 по 13 февраля для всех знаков зодиака и узнай, какие сюрпризы звезды подготовили для тебя на ближайшие семь дней

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Гороскоп на неделю с 7 по 13 февраля: Овен (21 марта – 20 апреля)

Не все потеряно, и жизнь не окончена, пока у тебя есть хорошая история и друг, которому ее можно рассказать. Гороскоп на неделю с 7 по 13 февраля для Овнов обещает знакомство с человеком, который перевернет твою жизнь – в хорошем смысле. Просто будь готов открыться!

Гороскоп на неделю с 7 по 13 февраля: Телец (21 апреля – 21 мая)

Двигайся не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл. Для знака Телец гороскоп на неделю с 7 по 13 февраля прогнозирует высокую результативность, но при одном условии. Ты должна не просто работать «на автомате», а любить то, что ты делаешь!

Гороскоп на неделю с 7 по 13 февраля: Близнецы (22 мая – 21 июня)

Не бывает безвыходных ситуации. Бывают ситуации, выход из которых тебя не устраивает. Гороскоп на неделю с 7 по 13 февраля для Близнецов предупреждает: ни в коем случае не опускай руки. Выход всегда есть, главное – заметить его, а не выламывать закрытые двери!

Гороскоп на неделю с 7 по 13 февраля: Рак (22 июня – 22 июля)

Не бывает неудач – только опыт и твои реакции. Поверь, это не пустые слова. Гороскоп на неделю с 7 по 13 февраля для Раков гласит: неудача – не конец света, а шанс пересмотреть свои ошибки, определить слабые стороны, усовершенствовать их, и с новыми силами ворваться в борьбу. Успех уже рядом!

Гороскоп на неделю с 7 по 13 февраля: Лев (23 июля – 22 августа)

Гороскоп на неделю с 7 по 13 февраля для Львов говорит: вдохновение приходит от ежедневной работы. Отгородись от чужих проблем, полностью погрузись в работу над своими проектами и решение собственных задач (даже самых мелких). Руководство обязательно оценит твое рвение к работе!

Гороскоп на неделю с 7 по 13 февраля: Дева (23 августа – 23 сентября)

Успех приходит только к тем, кто смеет пытаться. Хочешь запустить проект, который кажется твоим друзьям и коллегам полным безумием? Дерзай! Гороскоп на неделю с 7 по 13 февраля для Дев предупреждает: хватит откладывать на потом. Все критики и недоброжелатели будут кусать локти от зависти уже к концу недели.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 февраля: Весы (24 сентября — 23 октября)

Гороскоп на неделю с 7 по 13 февраля для знака Весы говорит: не важно, в каком мире ты живешь, важно, какой мир живет в тебе. Перестань осуждать окружающих, искать чужие ошибки, жаловаться на жизненные препятствия. Займись собой. Наполняйся смыслом. Совершенствуйся. Это принесет тебе намного больше пользы, чем ты себе представляешь.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 февраля: Скорпион (24 октября — 21 ноября)

Гороскоп на неделю с 7 по 13 февраля для знака Скорпион гласит: всегда помни, кто был с тобой в трудные времена. Цени людей, которые поддерживают тебя, которые всегда готовы подставить тебе плечо, которые готовы на все, чтобы ты был счастлив. Иметь такую опору в жизни – невероятный подарок от Вселенной. Не потеряй его! И будь благодарен.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 февраля: Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Гороскоп на неделю с 7 по 13 февраля для знака Стрелец предупреждает: время бесценно, подумай, на кого и на что ты его тратишь. Однажды ты можешь обернуться – года прошли, а жизнь не изменилась к лучшему. Все потому, что успех зависит не от времени, а от усилий, которые ради него прикладываешь. Встань с дивана и начни действовать уже сейчас.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 февраля: Козерог (22 декабря — 20 января)

Период тебя ждет тот еще! Гороскоп на неделю с 7 по 13 февраля для знака Козерог гласит: скоро на тебя прольется дождь успеха. На любовном фронте произойдут приятные перемены, и любовь заполнит всю твою душу! Да и в профессиональной сфере ожидается взлет. Ты получишь перспективное предложение по работе. Новая должность – новые возможности. И это только начало!

Гороскоп на неделю с 7 по 13 февраля: Водолей (21 января — 18 февраля)

Счастье близко! Гороскоп на неделю с 7 по 13 февраля для знака Водолей предупреждает: если ты плачешь не от счастья, то перестань. Заплаканными глазами куда сложнее увидеть прекрасное, а оно, поверь, будет окружать тебя всю неделю. Звезды готовят невероятный сюрприз. Похоже, на любовном фронте ожидаются перемены!

Гороскоп на неделю с 7 по 13 февраля: Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Мысли позитивно! Гороскоп на неделю с 7 по 13 февраля для знака Рыбы предупреждает: перестань нервничать по пустякам, не давай негативным эмоциям завладеть тобой, подпитывайся только позитивными мыслями. Помни: лучшие вещи в жизни бесплатны – объятия, улыбки, друзья, поцелуи, семья!

Фото: IStock