Как приготовить панкейки? Это можно сделать легко и быстро! Рецепт приготовления панкейки пошагово – в материале

Каким должен быть идеальный завтрак? Полезным, питательным, богатым витаминами… И, конечно, вкусным! Поэтому мы нашли для тебя рецепт традиционных американских панкейков, которые станут идеальным началом дня.

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Панкейки: ингредиенты для приготовления 10 штук

250 мл молока

3 ст. ложки растительного или 40 гр. растопленного сливочного масла

2 яйца

4 ст.л. сахара

1 ч.л. гашенной соды

170 гр муки

Готовим панкейки пошагово:

1. В тарелочке взбей венчиком яйца с сахаром и солью до появления пены. В получившуюся смесь влей стакан подогретого (но не горячего!) молока, всыпь муку и снова взбей венчиком, пока не разобьешь все комочки.В тесто влей растительное масло, добавь соду, гашенную уксусом, и хорошенько перемешай. Накрой тесто полотенцем и оставь на 10-15 минут.

2. Разогрей сковородку. Жарить панкейки нужно на среднем огне. Как только ты увидишь, что на тесте начинают появляться пузырики, переворачивай панкейк! Готово!

3. Главный секрет в том, что жарить нужно, не смазывая сковороду маслом – так панкейки не будут жирными. Если же без масла твое тесто пристает или пригорает, можешь слегка смазать дно сковороды сливочным маслом, однако тогда готовые панкейки нужно будет выложить на салфетку, чтобы она впитала жир.

4. Подавай панкейки со сгущенкой, фруктами, любыми топингами, джемами, медом, шоколадом, орехами… В общем, с чем угодно! Главное, не съесть сразу все, а, поверь, удержаться будет крайне сложно!

Приятного аппетита!

Фото — pixabay.com

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