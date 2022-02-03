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День святого Валентина: как провести, если ты без пары?

Куда пойти на День святого Валентина, если ты без пары?

День святого Валентина для тех, кто без пары – нервный период. Вокруг романтический флер, сладкие приветствия, толпы в магазинах и так много акцента на любви, что немного кружится в голове. Кажется, что если ты один – то совсем одинок. Но ведь мы знаем, что это совсем не так.

Как провести День всех влюбленных, если ты без пары? Есть варианты! И сейчас мы сдадим тебе все явки и пароли.

Домашние посиделки под Американское независимое кино

Совершенно не обязательно сидеть и скучать, что ты без пары. Устрой себе идеальный вечер с американским независимым кино! Эти фильмы всегда отличаются от тех, которые снимали в Голливуде: здесь другая стилистика съемки, интересные цвета в кадре, к тому же снимаются здесь не всегда профессиональные актеры.

Чтобы ты лучше понял, что такое американское независимое кино, советуем посмотреть такие киноленты: «Малхолланд Драйв», «Красная ракета», «Звук металла», «Проект Флорида», «Три билборда на границе Еббинга, Миссури».

Куда пойти на День святого Валентина, если ты без пары?

Кард из фильма «Проект Флорида»

День мечты

Первый вариант — взять выходной на работе и махнуть в другой город! Но мы понимаем, что из-за пандемии и сложной ситуацией с заболеваемостью, ты можешь не захотеть так рисковать. Поэтому предлагаем альтернативу — устроив идеальный для себя день в своем городе. К примеру, проснуться без будильника, сходить на массаж или тренировку, позавтракать в любимом кафе. Насладиться лучшим видом на заснеженный Киев со смотровой площадки ЦУМа и провести вечер с друзьями по интересным разговорам. Идеальный день состоит из простых вещей, которые вдохновляют нас улыбаться и быть счастливее.

У вас тоже есть этот список – те вроде бы мелкие желания, которые мы часто оставляем на потом. Их очередь наступила!

Куда пойти на День святого Валентина, если ты без пары?

Вечерний СПА-салон

Хотя 14 февраля это понедельник, ты имеешь право на отдых, чтобы почувствовать себя красивой и расслабленной. Купи себе сертификат на несколько часов СПА-массажа, поплавай в бассейне и насладись китайским чаем в конце. В интернете ты найдешь довольно много акционных предложений такого плана.

Если же СПА-салон кажется тебе дорогим удовольствием – устрой его у себя дома. Прими ванну, зажги свечи, включи свою любимую музыку, завари вкусный чай и нарежь ассорти из фруктов. Удовольствие гарантируем!

Куда пойти на День святого Валентина, если ты без пары?

Куда поехать на День святого Валентина

Вечерний марафон кинопремьер

Еще один вариант, как провести День Валентина самому и не унывать – купи билеты на сразу несколько фильмов на один вечер! К 14 февраля уже выйдет много новых кинолент, так что выбрать будет из чего. Вариантами могут стать комедия с Дженнифер Лопес «Выйди из меня» и украинская комедия «Лучшие выходные». А вообще, гораздо больше вариантов находи в нашем материале – что посмотреть в феврале – кинопремьеры 2022 года.

Куда пойти на День святого Валентина, если ты без пары?

Поездка в приют для животных

Если у тебя тает сердце от бездомных животных, ты можешь подарить им любовь в День святого Валентина. Приютов десятки – гугли и выбирай тот, что по душе. Если координаторы-волонтеры будут благодарны корму и помощи, то котики и собачки – вниманию, ласке. Погонять с радостными щенками по снегу, принести добро и перезагрузиться самой – классный отдых на 14 февраля.

Куда пойти на День святого Валентина, если ты без пары?

Пусть выходные пройдут на 100%.

Фото — iStock

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