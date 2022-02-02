Когда весенние каникулы 2022 в Украине

Чего ждут украинские школьники после Нового года и зимних каникул? правильно, весенних каникул! Чтобы можно было не учить уроки, гулять с друзьями и смотреть классные сериалы, мультфильмы и телешоу на Новом канале. Но, чтобы смотреть их без ущерба для обучения, нужно действительно дождаться весенних каникул 2022 года.

Весенние каникулы 2022

Традиционно в Украине школьные каникулы проходят четырежды в год. Ежегодно МОН Украины дает рекомендации учебным заведениям, где указывает дату проведения школьных каникул. Письмо является рекомендательным, и школы могут отклоняться от этих дат.

Ближайшие сейчас будут весенние каникулы 2022. Поэтому в этом году весенние каникулы стартуют 28 марта, а уже в следующий понедельник, 4 апреля, школьники снова сядут за парты. Таким образом, школьники будут отдыхать целую неделю.

Кроме этого, следует отметить, что каждая школа может корректировать эти даты – ориентируясь на пандемию, эпидемиологическую и погодную ситуацию.

Фото: IStock

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