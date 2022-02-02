Как правильно загадать желание 02.02.2022? Магическая дата

В феврале этого года две особенные даты – 02.02.2022 и 22.02.2022. Эти дни действительно обладают особой силой. И, чтобы направить ее в благоприятное и полезное для себя русло, нужно понимать, как этой силой пользоваться. Специалист по Западной Астрологии Юлии Опалат (@juliaopalat) рассказала, что нужно делать 2 февраля 2022, когда и как загадывать желания и стоит ли опасаться влияния Ретроградного Меркурия.

— Эта дата обладает особой силой, потому что сходится сразу несколько факторов, — объясняет Юлия. – Во-первых, Новолуние, и за дело берутся сильные энергии растущей Луны. Во-вторых, в этот день после 13:00 Луна в Рыбах, и это соединение располагает к работе с подсознанием и загадыванием желаемого. В-третьих, средой управляет Меркурий, который отвечает за мышление.

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И еще один нумерологический момент: 02.02.22 — это зеркальная дата.

2+2+2+2+2+2 = 10.

1+0 = 1

Единица – число Солнца.

Это указывает на важность внутреннего стержня и развития решительности. Ключевая фраза цифры 1 – «Я это могу сделать!»

Итак, как понимать все вышенаписанное и

что все-таки нужно делать в среду 02.02.2022?

Ответ просто: нужно строить планы и загадывать желания.

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Есть несколько способов, как загадывать желание 02.02.2022:

Можно написать список от руки

Можно выбрать Одно желания и прописать его детально

Важно отфильтровать самые важные, так как Меркурий еще Ретроградный, и есть шанс, что вы можете передумать впоследствии. А вероятность, что желание исполнится, очень высока!

Еще одно: желание должно касаться конкретно вас – число 1 говорит о важности личности

Фразу цифры 1 «Я могу это сделать!» в идеале нужно прокричать, приговорить или хотя бы прошептать. Кстати, этот ритуал можно выполнить в формате медитации, если вам так комфортнее.

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